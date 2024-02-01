1天2詐騙！銀行行員機警阻止　屏東內埔警頒感謝狀

▲內埔警分局副分局長吳政杰率同偵查隊長李正方到華南銀行內埔分局向行員致謝 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

一名婦人臨櫃欲匯款轉帳27萬元，對方卻是警示帳號；另一名男子臨櫃欲綁定帳戶，但綁定帳戶對象卻都不認識，一天遇到兩件詐騙案，銀行行員發現有異連絡屏東縣內埔警分局員警到場，共同拆穿騙局。內埔警分局事後也感謝行員機警，並頒發獎勵金及感謝狀致謝。

內埔分局轄區日前接獲2起詐騙通報，轄內銀行行員通報有民眾疑似遭遇詐騙，內埔警獲報隨即到場勸阻，經員警耐心解說後，順利攔阻詐騙。

行員表示，1名婦人欲臨櫃匯款新台幣27萬元，但所欲轉帳戶卻顯示交易異常，行員詢問該名婦人匯款理由，卻支支吾吾；另1名男子，臨櫃欲綁定帳戶，但綁定帳戶對象卻都不認識。這2起詐騙案件都是在民眾辦理提(匯)款時，機警行員察覺有異及時通報警方前往協助，因此成功阻止民眾被騙。

為感謝本次所有阻詐有功人員，內埔警分局日前由副分局長吳政杰率同偵查隊長李正方前往內埔華南銀行表揚機警行員並頒發獎勵金及感謝狀，期望透過公開表揚方式鼓勵更多的金融機構行員勇於阻詐，強化全民打擊詐欺犯罪之信心，暢通警民良好之通報機制。

內埔分局長郭譯隆表示，詐騙手法層出不窮，為防止錢財損失，民眾應提高警覺，警方與轄區金融機構已建立聯防機制，如行員發現疑似詐騙情形會立刻通報，警方亦即時派員趕赴現場處理，民眾提、匯款如果遇到行員多關心幾句，也不要覺得厭煩，請大家務必要心懷感恩地配合行員的關懷提問。另提醒民眾只要有任何疑慮，請立即撥打165或110專線與警方聯繫查證。