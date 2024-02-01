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社會 社會焦點 保障人權

屏東春日鄉男多重器官衰竭　醫療費用龐大…枋寮警伸援手

▲枋寮警分局歸崇派出所員警募款助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲枋寮警分局歸崇派出所員警募款助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣春日鄉75歲黃姓男子，長期臥病在床，與母親相依為命，先前因罹癌身體狀況非常虛弱，近日又再度病倒，經醫生診斷為多重器官衰竭，治療需要支出龐大醫藥費，枋寮警分局員警獲悉發動募款，募得新台幣4萬4000元幫助他家，冀望發揮拋磚引玉精神，助他家暫度難關。

枋寮警分局歸崇派出所所長陳啟超，日前由春日鄉義警分隊長黃天明得知75歲黃姓男子因病需要支付龐大醫療費用，生活陷入困頓。

歸崇派出所獲悉後，與民間善心團體「部落心」裡面成員黃鈴雅、呂玉田、林淑娟、林輝星、林沐軒、林姿儀、席家文、陳詰文、楊美娟、林素珍、陳丁士、蘇心怡、蔡慶銘、彭佑民、劉棋煥、許展榮、孫梅芳、陳建和、余素貞、張嘉芸、林明風、郭杏蘭、林冠吟、黃于倢、呂秀勸、鄭雅芬、黃乙欣、黃子喬、黃之嫻、張莉琪、林妤蓁、鄭淑琴、林鐘財、柯秀英、吳金泉、吳悠、吳政雨與本所同仁陳啟超、王邦任、鄭進利、梁棠碩集資新台幣4萬4000元，幫助黃家暫度難關。

枋寮分局長林俊雄肯定歸崇所員警充分發揮人飢己飢、人溺己溺之精神，發現弱勢家庭緊急需要協助，立即募款助人，精神深值肯定與讚譽。

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