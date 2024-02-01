屏東春日鄉男多重器官衰竭　醫療費用龐大…枋寮警伸援手

一名婦人臨櫃欲匯款轉帳27萬元，對方卻是警示帳號；另一名男子臨櫃欲綁定帳戶，但綁定帳戶對象卻都不認識，一天遇到兩件詐騙案，銀行行員發現有異連絡屏東縣內埔警分局員警到場，共同拆穿騙局。內埔警分局事後也感謝行員機警，並頒發獎勵金及感謝狀致謝。