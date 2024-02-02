啃老20年「假鴻海工程師」猝死！一票女友找上門　家屬超錯愕

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

某些人的一生可能比小說更像小說！有女網友近日在PTT上透露，在家啃老一輩子的弟弟在1月底突發心肺停止過世，雖然她和母親都知道弟弟會用「鴻海工程師」的假人設經營人際關係，但他們卻在他過世後才知曉，原來他所建構的虛擬人設竟然騙到了一堆女生，甚至還有自稱是他弟女友的香港人跑來狂按住家電鈴，並因此巧遇正在護喪的正牌女友。她也因此列出弟弟精心設計的各種假人設，並提醒女孩們「去驗性病」，因為她弟從來沒在戴套的。

有女網友昨（1日）在PTT上發文指出，「如果妳在ot版認識的朋友（或男友），從113/01/28下午2：10後就聯絡不上，請點入」，他表示自己的弟弟在今年1月28日下午突發心肺停止過世。「那時，我和母親為了弟弟的尊嚴，決定繼續瞞著這個弟弟交往近10年的女友一個謊言，弟弟其實一輩子沒有工作過，但是女友一直以為他是鴻海工程師。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO續稱，事實上，弟弟跟身邊的每一人都說他是鴻海工程師，這世上只有原PO和媽媽知道他弟一輩子沒工作過，「在弟弟過世12小時內，突然出現一位自稱和弟弟交往6年7個月的宜蘭女友；因為弟弟失聯，狂打數十通電話給我和母親；幾小時後，一位自稱和弟弟交往3年多的香港女友，因為弟弟失聯，特地從香港飛回來，並在晚上10：00按我家的門鈴，逼得75歲的老母親和護喪女友下樓說明。」

原PO感嘆，他們當然不知道有這些女友們的存在，這些女友們當然也一直以為自己是他弟弟唯一的真愛，「過去72小時的抽絲剝繭，我發現弟弟20幾年的啃老生涯，建構了一個虛擬人生。越深入就發現越多不堪和匪夷所思的瘋狂事。」

原PO透露，他弟大概從2007年以後就開始建構虛擬人設，大致上就是現居高雄、工作是鴻海工程師，曾經在台北工作過、因為孝順父母所以回高雄鴻海工作、常常出差出國、人設是陽光暖男、熱愛運動和閱讀，而且隨著時間演進，劇本越來越周全

「看著google相簿裡大量女子的性感照和男女出遊照，喪家我們實在沒有心力和勇氣，一一傳訊通知line上幾十個陌生女子id和ptt上百封書信往來帳號」，原PO也表示，弟弟在ot版經營虛擬人生長達16年，只能肯定他弟一直不停的用虛擬人設，跟他在虛擬世界和ot蒐集來的女生享受男女互動，「弟弟連過世前幾分鍾都在傳line給女生約2/8要去看黃色小鴨！」

同為女人的原PO也提醒，「如果有懷疑自己曾在上述時間經由ot版交過符合上述條件的男友/朋友的，請各位女孩慎重考慮要不要去驗性病。因為目前拼湊出的消息，他做愛時都不會戴套，如果女孩可能會懷孕，他會體外射精。」

貼文曝光也引發網友熱議，「我們這種腳踏實地的，都比不上虛構的工程師」、「不過看他這20幾年來，是來享受人生的，值得」、「原來鴻海工程師，怎麼好把到妹子呀」、「所以高薪又生活精彩的人有9成都是虛構」、「劇本可以賣給電視台了」、「祝福弟弟的靈魂早日學習到愛的課題。也祝福家人早日放下傷痛」、「啃老族渣男，還騙到香港去，真厲害」、「還有辦法騙那麼久、騙那麼多女的，真的神」、「各位善男信女要睜大眼睛阿。」

延伸閱讀

▸ 4.7萬飛了！他開車「手機放腿上」遭罰 住澳洲32年不知規定

▸ 清大女大生好眼力！ 實習第一天發現「國寶級玉玦」

▸ 5歲兒每天跟「國中姊洗澡」！媽怕出事 兩派網戰翻：太離譜