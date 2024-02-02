摸黑視察桃園農魚市場供貨　張善政發放福袋+春聯拜早年

▲桃園市長張善政今天清晨視察桃園魚市場，了解春節前供貨情。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

農曆春節將屆，桃園市長張善政今（2）日清晨分別前往桃園魚市場、果菜市場視察，以了解農曆年前魚貨、果菜供應情形，農業局長陳冠義指出，農曆春節前每日交易量增加約3成，目前各項蔬果、魚貨供應量充裕；張善政表示，今年春節供貨量充裕，呼籲市民安心採買過好年，另外也提前預祝攤商與承銷商龍年行大運、平安過好年。

張善政今天清晨4時30分在農業局長陳冠義、經發局長張誠、桃園魚市場董事長謝仁江、總經理張燕珠、果菜公司董事長呂淑真與市議員陳美梅等人陪同下先後視察桃園魚市場與果菜市場，現場發放春聯、福袋，並向所有攤商、承銷商與工作人員提前拜早年。

▲桃園市長張善政今天清晨視察桃園果菜市場，並提前向攤商與工作人員預祝新年快樂。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政表示，農曆春節即將到來，漁市場、果菜市場出貨量大幅增加，感謝所有辛苦工作人員，從年頭忙到年尾，每天都為桃園市民提供最新鮮魚貨與蔬果，農曆春節前更是辛苦，感謝大家辛勞，更提前祝福所有承銷商與工作夥伴新年快樂、生意興隆，平安過好年。

農業局長陳冠義說，桃園魚市場每日交易量約20公噸，農曆春節前1至2週每日交易量則增加至40公噸；果菜市場平日交易量約100公噸，農曆春節前則每日交易量增加約3成。目前各項蔬果、魚貨供應量都很充裕；此外，去年桃園魚市場整年交易量約5千3百公噸，交易額約6億元；桃園果菜市場整年交易量約4萬5千多公噸，交易額約6億9千萬元，桃園魚市場與果菜市場將持續為市民朋友嚴格把關各項農產品，讓民眾買得更安心。