海洛因切成片狀縫在傳統布飾！泰籍女走私市價1億元毒品被起訴

▲檢警查獲萬姓泰國籍女子，將大量海洛因縫在傳統桌旗布飾，試圖走私來台。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市刑大偵七隊破獲大宗毒品案，1名萬姓（譯名）泰國籍女子，將13公斤海洛因弄成薄片狀，縫在泰國傳統桌旗布飾內試圖走私來台，不過在入境通關時，萬女就遭到逮捕。13公斤的海洛因相當於34.5塊海洛因磚，市價近1億元，檢方近日偵結，認罪證明確，依毒品罪嫌將萬女起訴。

去年7月18日，泰國籍萬女（30歲）挾帶28條泰國傳統桌旗布飾入關，但通道人員察覺有異，檢查發現布飾內竟夾藏大量海洛因，警方立即將其逮捕，清查出13公斤海洛因，因案情重大，遂報請雲林地檢署檢察官段可芳指揮偵辦，由北市萬華警分局、航警局科偵隊、刑事局國際刑警科等單位組成專案小組，展開調查。

檢警調查，萬女假借觀光名義來台，將整飾薄片狀的海洛因，使用防水膠膜封籤之後，再縫入華麗的泰國傳統布匹內層，工整對稱的縫線不易察覺出端倪，經檢警逐層拆線分解，才終於從布匹夾層取出毛重近13公斤的海洛因，以每塊375公克的海洛因磚計算，相當於34.5塊海洛因磚，市價近1億元。

▲萬女攜帶28條布飾。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方查獲13公斤海洛因，相當於34.5塊海洛因磚。（圖／記者白珈陽翻攝）

檢警追查發現，萬女其實是接受因案潛逃到泰緬地區的台灣籍通緝犯委託，該通緝犯在當地組成犯罪集團，專找當地人從事走私毒品來台；檢警近期還發現，也有其他外籍人士，利用果汁袋包裝夾藏毒品來台，顯見透過外籍人士走私毒品，已成販毒集團慣用手法。

全案警方將持續向上溯源，杜絕更多毒品流入市面荼毒百姓健康。針對本案萬女部分，警方依毒品罪嫌將她移送地檢署偵辦，經檢察官向法院聲押獲准，近日檢方偵結並起訴。

台中市刑大呼籲，運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑；處無期徒刑者，得併科3000萬元以下罰金，民眾切勿接觸毒品以身試法。警方亦將持續查緝毒品源頭，全面掃蕩消弭毒品，維護台中市治安。