淡水毒鴛鴦「不戴安全帽一路蛇行」　狂逃撞3車...警抄55咖啡毒包

記者戴上容／新北報導

新北市一對毒鴛鴦昨19日晚間11時許，騎車行經淡水市區時，因為沒戴安全帽又蛇行，遭警方攔截圍捕，毒鴛鴦逃逸近1公里在車陣中撞車後才停下，警方在車內搜出大量毒品。淡水分局長彭正中當時正率隊擴大臨檢，得知消息後趕赴現場，見毒鴛鴦拒不配合盤查立即喝斥2人「莫名其妙！」，要求員警立即將2人帶回偵訊，2人訊後依毒品、公共危險罪嫌移送法辦。

▲▼ 毒鴛鴦在淡水騎車逃竄遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

淡水警分局昨19日凌晨深夜執行威力掃蕩，25歲謝姓女子昨19日深夜11時許，無照騎車載著31歲陳姓男友前往淡水地區，行經淡水民族、民權路口時，由於未戴安全帽加上在馬路蛇行，引起警方注意，警力立即攔截圍捕。

這對毒鴛鴦一路往淡水市區奔逃近1公里，行經中正東路二段、八勢路口，打算從2部車之間鑽車縫時與另一輛機車撞成一團才停下，警方立即到場逮捕，並在車內赫見55包咖啡包、安非他命吸食器，陳嫌在警方盤查下，起出安非他命玻璃球吸食器。

淡水警方當時正實施擴大臨檢，正在率隊的淡水分局長彭正中聞訊立即趕往現場，見情侶倆不願配合，導致現場車流回堵，立刻大聲喝斥2人「通通帶回去！莫名其妙！」。淡水警方表示，2人依毒品、公共危險罪嫌移送法辦，另外警方也針對謝女無照、未戴安全帽、蛇行、拒檢逃逸等違規事項，依《道路交通管理處罰條例》開罰，恐將吃上2萬2500元罰單。