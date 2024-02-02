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大陸 大陸焦點 特派現場

阿里巴巴傳出售銀泰百貨　已和數家公司接洽

▲▼阿里巴巴總部。（圖／CFP）

▲阿里巴巴總部。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

阿里巴巴被曝正考慮出售旗下百貨和購物中心運營商銀泰百貨，並已與多家潛在收購公司接洽。此外還稱，阿里考慮出手這一業務始於蔡崇信和吳泳銘2023年10月履新時。

據《藍鯨財經》報導，近期，阿里方面屢屢被傳言將出售旗下業務，被討論最多的是抖音正在同阿里談判考慮交易餓了麼，不過這遭到了抖音和餓了麼雙方的堅決否認。

此前1月24日，《晚點 LatePost》報導稱，阿里本地生活集團董事長兼餓了麼 CEO 俞永福在公司內網向全體員工明確闢謠稱，「假的終歸就只能是假的。」

此次傳言將出售銀泰百貨則被認為是，阿里正在重新審視其此前提出的「新零售」戰略，這一戰略由阿里巴巴在2016年左右提出，彼時在消費升級的週期內，阿里期望以互聯網為依託改造線下零售，實現線上線下深度融合的零售新模式。

從時間線上來看，銀泰百貨是承載阿里新零售的首個業務載體。2014年，阿里巴巴斥資 53 億港元入股銀泰成為第二大股東，此後在2017年阿里巴巴方面宣布聯合銀泰百貨董事長沈國軍全資公司以198億港元啟動銀泰私有化，並成為了銀泰的控股股東。

而在此後，阿里新零售的大旗逐漸被內部創業的新項目「盒馬」扛起，相對於去改造更傳統的百貨業態，新創建的盒馬鮮生自成立時就擁有著更完備的互聯網基因。

時任阿里巴巴CEO張勇曾表示，「銀泰與盒馬不一樣，後者是無中生有，平地起高樓，才順利完成了人、貨、場的數位化重構。前者因為有太多存量，類似於舊城改造。」事實上，盒馬一度委派團隊進駐銀泰對其進行新零售改造指導，後續因過於複雜而放棄。

而一度被視為中國新零售樣本的盒馬這兩年發展也頗為坎坷。原本已啟動上市的盒馬在2023年11月阿里財報發布時被官宣按下了暫緩鍵，加之近兩年消費環境陡然改變，盒馬隨之啟動了轟轟烈烈的折扣化改革。

不僅是新零售戰略，從屢次傳出的市場交易緋聞可以看到，阿里巴巴正在重新審視其所處的市場環境。「以前只能是阿里從各處買業務」，一位接近阿里人士表示，但其同時表示，這也代表著蔡崇信和吳泳銘組成的新班子直面現實的態度。

此前阿里CEO吳泳銘表示，阿里雲和淘天集團是全集團的戰略重心。明確了戰略重心和優先順序。在去年11月份財報發布時還對內強調，「無論過去有多成功都必須翻篇歸零。」

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