京東告阿里巴巴壟斷勝訴　獲賠44億元

▲阿里巴巴被判賠京東人民幣10億元。（圖／翻攝自微博／新浪科技）



文／中央社

中國電商巨頭京東2017年狀告阿里巴巴逼迫商家「二選一」案，北京高級法院今天一審宣判，認定阿里巴巴濫用市場支配地位實施「二選一」的壟斷行為成立，須賠償京東人民幣10億元（下同，約新台幣44億元）。

「京東黑板報」微信公眾號29日下午發布這項判決結果。法院還判決阿里巴巴必須賠禮道歉及支付維權開支。

據陸媒證券時報，阿里巴巴回應表示，已獲悉此消息，尊重法院的判決結果。

第一財經報導，2015年雙11購物節前夕，中國鞋服品牌木林森致函京東稱，由於受到「某平台」壓力，將撤掉在京東的會場資源。隨後，京東實名舉報阿里巴巴逼迫商家「二選一」。

2017年，京東向北京市高級法院提出告訴，指控阿里巴巴與兩家天貓公司2013年以來，不斷以「簽訂獨家協議」、「獨家合作」等方式，要求在天貓商城開設店鋪的服飾、家居等眾多品牌商家不得在京東商城參加618、雙11等促銷活動、不得在京東商城開設店鋪進行經營，甚至只能在天貓商城一個平台開設店鋪進行經營。

京東下午宣布勝訴後表示，公平競爭是市場經濟的核心，「二選一」等壟斷行為不僅限制了市場競爭，損害了品牌、商家和消費者的合法權益，更削弱了市場發展的創新和活力。

京東並稱，從2017年京東為反抗「二選一」壟斷發起的訴訟，到2023年京東采銷打破「超級主播價格壟斷」的行業潛規則，京東始終為品牌和商家謀發展、為消費者「爭低價」。

阿里巴巴今天被判賠10億元，跟之前2021年遭官方開出天價罰單相比，只是零頭。

2021年2月7日，中國國務院反壟斷委員會發布「關於平台經濟領域的反壟斷指南」後，展開反壟斷監管。同年4月10日，阿里巴巴因實施「二選一」壟斷行為，遭重罰182.28億元。

根據財報，今年前3季，京東與阿里巴巴的營收依舊穩居電商平台前兩名，分別為2477億元和2247.9億元，但他們正面臨位居第三的拼多多嚴重威脅。

拼多多前3季營收大幅增長94%至688.4億元，增速遠遠超過京東、阿里巴巴的1.7%、9%。