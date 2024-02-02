台東衛生所春節前加開門診　新冠XBB及流感疫苗接種

▲台東縣各衛生所加開新冠XBB疫苗及流感疫苗場次。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

考量新冠疫情可能在冬季再度升溫，且接種疫苗後約需2週後才會產生保護力，為方便民眾於春節前可接種疫苗，台東縣衛生所除關山鎮、太麻里鄉及金峰鄉外，將於3日至6日加開夜間/假日接種診次。

台東縣衛生局表示，疾病管制署監測，目前國內新冠疫情處於流行期，上週(1/16-1/22)新增615例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前一週(1/9-1/15)新增537例上升，併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增44例死亡病例，其中65歲以上長者占90%；上週(1/16-1/22)國內門急診類流感就診人次為127,638人次，疫情處於高原期，為近十年同期次高。

台東縣衛生局長孫國平表示，新冠疫苗有莫德納和Novavax2種廠牌，均安全有效，12歲以上民眾可選擇一種廠牌接種，年滿6個月以上至11歲兒童則依核准適應症，僅限接種莫德納XBB疫苗。年滿6個月-4歲幼兒、65歲以上長者、免疫力低下或慢性病患者，應儘早接種流感疫苗及新冠XBB疫苗，以及時獲得保護力，減少病毒對健康的威脅。

此次臺東縣衛生所除關山鎮、太麻里鄉及金峰鄉外，將於2/3至2/6加開接種診次，相關資訊請上本局官網查詢(https://gov.tw/riQ)，前往接種COVID-19疫苗前應備妥健保卡及小黃卡，如有疫苗相關問題請洽各鄉鎮衛生所。