防範疫情打擊走私不法　花蓮春節前夕岸海聯合威力掃蕩

▲▼第九巡防區指揮部主任黃永璋於花蓮港六號碼頭實施聯合勤前教育。（圖／海巡署第九巡防區指揮部提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節前夕，海巡署第九巡防區指揮部於1日下午14時統合所轄第一二岸巡隊、第六海巡隊及花蓮查緝隊等單位，針對花蓮沿岸及海域執行「春節擴大執檢暨聯合威力掃蕩」。

▲▼動員1艇14車2沙灘車43人2犬，執行掃蕩專案任務。

掃蕩專案共動員1艇14車2沙灘車43人2犬，於專案期間強化「灘岸巡查」、「海域巡護」及「港口安全檢查」等勤務作為，發揮岸、海勤務能量，期遏阻不法，展現海巡署維護海域、海岸治安之決心。





為遏止不法分子趁春節期間伺機而動，第九巡防區指揮部主任黃永璋1日於花蓮港六號碼頭實施聯合勤前教育，要求所屬岸、海勤務單位，加強轄內（秀林、新城、吉安、壽豐及豐濱等鄉鎮）港口、港區、岸際及花蓮週遭海域進行威力掃蕩，同時，也利用海巡偵搜犬、行動救援車、沙灘車等裝備，輔以強化偵蒐查緝任務，全面性地毯式清查所屬轄區空屋、下水道、灘岸、防風林及治安死角等重點實施巡邏及搜索，並出動巡防艇於海上實施掃蕩，且針對進出港船筏實施擴大執檢，同步提升港口安全檢查能量，以防範不法份子從事非法行為，另針對大陸船員及外籍船員強化掌握及管制，以達到嚇阻效果。

▲▼地毯式清查所屬轄區空屋、下水道、灘岸、防風林及治安死角。



第九巡防區指揮部表示，農曆春節將屆，為防範不法集團趁機走私民生物品入境，擾亂市場機制與防範非洲豬瘟及新冠肺炎，藉由本次的聯合威力掃蕩行動，有效打擊犯罪，確保國人生命財產安全。

指揮部呼籲民眾，若於海域、岸際發生緊急危難事故或發現不法情事，可撥打海巡署「118」報案專線，海巡單位將全力投入，為民服務杜絕不法！