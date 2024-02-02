關山警友辦事處頒獎表揚績效卓越警員　激勵工作士氣

▲關山警友辦事頒獎表揚於112年10月至12月份，績效卓著之員警。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「113年加強重要節日安全維護工作」於1日22時起跑，台東縣警察之友會關山警友辦事處主任陳宏宗、瑞豐警友站站長潘金來及幹事陳威良等人，利用關山警察分局於1日，由分局長鍾國楨所主持的週報時機，特前往頒獎表揚於112年10月至12月份，在刑事(2位)、交通(3位)、為民服務(5位)及推展業務(3人)等工作上績效卓著之員警，以激勵員警工作士氣。

關山警友辦事處主任陳宏宗，於1日，利用關山警察分局召開聯合勤教時機，率警友們至會場頒發警察熊及禮券，表揚在刑事、交通及為民服務等工作上表現績優的員警。

陳主任於致詞中表示，112年「台灣國際熱氣球嘉年華」活動長達60天，分局同仁每日不論晨昏，無不戮力執行交通疏導及維安等勤務，讓所有前來賞球民眾看得安心、看得開心。113年將會向縣警察局積極爭取獎勵，讓同仁得到應有的獎勵。另期許警察或義警同仁們於執(協)勤時，要以同理心對待民眾，讓民眾感受到我們的熱忱，進而獲得民眾的肯定與支持。

瑞豐警友站站長潘金來對於警察同仁們在治安、交通及為民服務等工作上的表現，也都給予高度肯定，於致詞時表示，員警執勤時，務必要以「安全」為第一原則，首先保護自己，才有能力保護他人，最後敬祝大家新年快樂、平安喜樂。

關山警察分局表示，感謝警友們給力的支持，我們將落實各項勤(業)務，讓民眾安居樂業開心過生活。另「113年加強重要節日安全維護工作」自2月1日22時起至2月15日24時止，為期15日，期間以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」等三項工作為主軸，並有協助推行急難紓困實施方案、協助弱勢家庭轉介社福單位、協助失蹤人口返家團圓、協助民眾(含外僑)舉家外出住居安全維護、設置機動派出所、結合民力服務社區等加值服務，就是要讓民眾在「龍」年，都能過個「幸福攏總來」的好年！