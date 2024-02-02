確保春節連假車流順暢　屏東警進行交通疏導狀況演練

▲屏東縣警局2月1日實施春節交通疏導演練 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因應農曆春節7天連假到來，疏解各地遊客大量湧入之車潮造成交通壅塞，屏東縣警局除於轄區熱門觀光景點、大型活動及易壅塞路段妥善規劃各種交通疏導管制措施外，也將首次啟用台1線楓港至枋山調撥車道及台1線水底寮至內獅路段雙點北上調撥，全力疏解車流，維持交通順暢。

為確保春節交通順暢，縣警局於1日進行演練，想定台24線霧台鄉3段車流管制、原住民文化園區停車場滿位致車流回堵、屏東熱帶農業博覽會停車動線及引導、台1線北返車潮分流至崁頂交流道、台17線林邊鄉中山路段壅塞、台1線北上雙調撥車道、調撥車道內交通事故處理、台26線往福安宮替代道路引導及潮州鎮年貨大街前中山路車流壅塞等9項狀況，藉此提升交通緊急狀況應變處理能力。

依據往年春節連假車流分析，大年初四將達北上車流最高峰，因此13日(初四) 將首次啟用雙點北上調撥，除於台1線楓港至枋山大橋(台1線460k-453.1k)北上調撥外，也同步次水底寮至內獅路段(台1線436.5k-445.5k)實施北上調撥車道，為確保調撥車道措施順利進行，並發揮疏解效能，屏縣警局交通警察隊特別於演練當天結合公路局南區養護工程分局、楓港工務段、安朔交控中心、枋寮分局及台灣世曦公司相關技術人員，進行調撥車道擺設及調撥車道內交通事故排除演練，提高人員熟練度。

縣警局長戴台捷表示，為維持轄內易壅塞路段及觀光景點周邊交通順暢，警察局規劃「交通快速疏導部隊」，負責迅速排除事故、指揮疏導車流，以加速交通事故排除及減少壅塞情形發生；此外，呼籲用路人遵守交通規則，行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛與酒後駕車，並隨時查看沿路CMS電子看板、收聽警廣(FM93.1)，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊。