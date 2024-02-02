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春節前兩波變天！濕冷區出爐　冷氣團「冰凍除夕到初一」　

記者李姿慧／台北報導

未來一周兩波變天，周日(4日)下半天到下周一鋒面通過，降雨廣泛，中部以北降雨機率高；下周三冷氣團、華南雲雨區東移夾擊，全台有降雨機會，農曆過年前天氣濕冷，這波冷空氣強度挑戰冷氣團，最低溫時間點落在除夕到初一前後，冷空氣強度不排除還會更強，但仍有變數待觀察。

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周有兩波變天，春節前天氣濕冷。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報員謝佩芸表示，未來一周台灣附近天氣系統變化相當快速，北台灣感受氣溫起伏非常明顯，陰晴交替頻繁，影響台灣系統有二波，一波是周日下半天到下周一有鋒面通過，降雨較廣泛，另一波則是下周三受冷氣團、華南雲雨區影響，過年前有一段較濕冷天氣。

今天東北季風南下，北台灣溫度有明顯下降，但東北季風很快離開，周日各地溫度較為溫暖，北部溫度明顯上升。

不過謝佩芸指出，周日下半天有鋒面接近，帶來雲甚至降雨，下周一受鋒面影響，氣溫明顯下降，下周二鋒面後隨之東北季風影響，北台灣溫度較周日有明顯降溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

下周三隨冷氣團南下，謝佩芸提醒，下周三到下周四氣溫會再持續下降，中南部周四溫度也有明顯下降，預計到小年夜、除夕到初一，都是溫度持續下降且整體感受偏冷時期，這波冷空氣最低溫時間點落在除夕到初一前後，降溫過程水氣多，感受較濕冷。

降雨部分，謝佩芸說明，未來一周天氣變化頻繁，今天到明天白天受東北季風影響，帶來雨沒有很多，迎風面地區桃園以北、東半部、恆春半島會有些降雨情況；明天晚上到周日上半天，東北季風減弱，降雨在北台灣稍微緩和，剩東半部有零星降雨，明天下半天到周日上半天為未來天氣較穩定一段時間。

不過緊接著，周日下半天開始隨下一波鋒面接近台灣，謝佩芸指出，屆時鋒面將帶來明顯雲雨，周日晚間中部以北降雨機率逐漸提高，這波鋒面也會有陣雨現象，鋒面影響速度很快，下周一鋒面通過，下周二鋒面雨結束，換成東北季風影響，北部、東半部有雨，中南部轉多雲天氣。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

下周三華南雲帶來相當多水氣，謝佩芸說明，下周三和下周四中部以北、東半部都是容易下雨天氣，北台灣降雨時間較長，南部也有些降雨，溫度開始降溫，天氣較濕冷。

謝佩芸提醒，未來一周天氣變化快速，大約1天到1天半就有變化，周日下半天到下周一有鋒面影響，下周三冷氣團南下，天氣濕冷，除夕到初一冷氣團影響最明顯時期，這波冷空氣不排除有更強可能，但因距離時間久，強度可能還有調整，仍待觀察，但將感受明顯變冷。

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