春節紓解屏東台1線路段車潮　潮州警：替代路線看這裡

▲春節期間，潮州警方提供台一線替代道路 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



因應農曆春節從2月8日起至2月14日7天連假，紓解台1線路段車潮，潮州警分局除規劃警力加強疏導外，並宣導用路人改走替代道路，確保交通順暢，縮短旅途時間。

潮州警分局各項交通管制及替代道路規劃：

一、南下替代道路：

(推薦最佳路線)下崁頂交流道可行駛至屏68線後右轉台一線直行至屏112線右轉189線往新埤，續行即可接185線沿山公路往枋寮、恆春與台東。

二、北上替代道路：

如經台1線新埤大橋後發現有車多、車速緩慢情形，建議可提前於台1線新民路口(全家便利超商)取右路行駛189線，直行接屏112線、68線後，即可上國道3號崁頂交流道繼續北上(亦可接台88線快速道路北上)。

另每年吸引大批遊客前來感受過年氣氛的「潮州春節假日市集」於2月9日（除夕）至2月13日（初四）舉辦6天活動，開車前往活動會場的民眾，可將車輛停於P1-P7專屬停車場或周邊臨時停車場，聽從現場交管人員導引或員警指揮。

警方呼籲，春節連假期間，外出人、車眾多，駕駛人確實遵守交通規則，出門前先電話撥打1968或透過手機（高速公路1968）App查詢路況，若發現路況壅塞或交通事故，請立刻撥打110報案或隨時注意收聽警廣路況報導，備妥替代路線，快樂出遊、平安回家。