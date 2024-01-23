藍委推修法讓核電廠延役　王鴻薇：台灣不應只抱民進黨神主牌

▲羅智強（左起）、吳怡玎、王鴻薇、李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（23日）開記者會，鑒於國內電力需求攀升，並跟上國際「淨零排碳」、「重啟核能」政策趨勢，宣示未來推動修法解套核電廠延役，針對「核子反應器設施管制法」第六條修正，修正後不設定延役申請期限，由主管機關審核，在加強檢視核能安全無虞後運轉，同時達到國際氣候承諾目標與解決國內能源需求攀升。

王鴻薇23日舉辦「「糾正錯誤能源政策！藍委推修法讓核電廠延役！」記者會，藍委吳怡玎、新科立委李彥秀、羅智強出席。王鴻薇表示，吳怡玎任內推出修法讓核電廠得以延役，但在民進黨優勢席次下，無法通過相關法案，如今國會在野黨席次加起來己經過半，包括總統候選人侯友宜和柯文哲競選時都提出核電廠應該可以延役，相信在野黨合作下，可以讓我國能源政策做出重大改變。

李彥秀說，國際能源總署都將「核能」視為減碳的重要方法之一，在歐盟已經將核電廠納入歐盟的「永續分類標準」，去年南韓政府宣布的能源計畫，未來目標將 2030 年前的核電佔比從2021 年的 27.4%，提升至 30%以上，而且美國拜登政府設立一個60億美元的基金，協助核電廠繼續營運，核能政策已經是國際趨勢，我國能源政策不能再走入缺電反核的死胡同。

王鴻薇直言，過去自己的政見就是核二核三延役，因應全球能源危機，美國、日本、歐洲、南韓都已經啟動核電廠延役。台灣不應該只抱著民進黨的神主牌，在明明知道2025再生能源比率跳票下，不做因應就是失職，我國的自主能源嚴重缺乏，在評估核能安全條件下，考量要滿足國內的用電需求，目前的核能發電仍為較為經濟、穩定且潔淨的重要電力來源之一，相關修法推動勢在必行。

羅智強說，核電延役最大阻礙就是原能會主張「延役需要五年前申請」，現況核二核三就是因為超過申請期限，這次修法就是應該以實質安全與否認定，而非時效來確認，在能源需求前提下，這才是務實有效的辦法，使國內能源政策有一定彈性，才不會受意識形態綁架，造成人為的能源困境，政府總說反核每年都說不缺電，但是每年都在漲電價，不是精神分裂嗎？

吳怡玎說，這項修法提案是她去年就提出的，需要持續性的推動相關立法，能源政策不是政治口水，需要長遠、合理規劃，民進黨政府2025年要達到20%綠電的政策目標確定跳票，就顯示政府規劃不足，亂開支票，如今修法給予我國能源政策更多彈性，也希望朝野可以一起支持，解除能源危機。