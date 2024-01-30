推「政黨輪替大聯盟」遭黨紀處分　羅智強：反對藍白合力量強大

▲國民黨準立委羅智強。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院長選舉在即，對於藍白合議題，國民黨立委當選人羅智強今日表示，他在去年6月15日提出了政黨輪替大聯盟後，當天就收到黨紀處分，他當時就知道反對整合的力量有多強大，並了解到整合的不易，更直言「一旦雙方沒有整合，就會將力氣拿來內爭，且在選戰後藍白仇恨值也比綠白之間的仇恨值高。」

羅智強今日上午接受《POP撞新聞》專訪，主持人黃暐瀚提問「怎麼看總統敗選？」羅智強回應，選前他就已經知道這個結果，有一個很重要的原因，就是他在去年6月15日提出了政黨輪替大聯盟後，整個排山倒海，被追殺了半年，當天就收到黨紀處分，他當時就知道反對整合的力量有多強大，了解到整合的不易，「當目標放在政黨生存發展時，就可以發現藍白兩黨都怕彼此壯大。」

羅智強表示，大家不要以為藍白不整合只是輸掉總統大選而已，一旦雙方沒有整合，就會將力氣拿來內爭，相對來講就會被限縮，基本上對立的很嚴重，在選戰後藍白仇恨值也比綠白之間的仇恨值高。

至於外傳國民黨中央祭出黨紀，若不分區立委投錯票將直接開除黨籍、區域立委則直接停止3年黨權，列為「冷凍名單」，羅智強表示，國民黨跑票機率不大，雖然黨主席朱立倫沒講，但投不好應該就開除黨籍了，下次選舉大概也不用選了。此外，他也分析，真正關鍵不是國民黨跑票，而是民眾黨最終採取的策略與態度是什麼，目前大家都不知道民眾黨會怎麼投。