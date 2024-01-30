國會龍頭之爭藍營會跑票？　羅智強直言「機率不大」：沒投好恐除黨籍

▲新科立委羅智強。（圖／國民黨提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨立法委員當選人羅智強今（30）日接受廣播節目專訪，對於後天的立法院長選舉，國民黨日前在立委當選人在座談會中就決定要亮票，主持人黃暐瀚詢問羅智強是否有信心國民黨的54票「票票入匭」？羅說，跑票機率不大，「如果沒投好應該就開除黨籍了吧？大概下次也不用選了」，羅智強也點出這次爭立院龍頭的重點不是國民黨是否有跑票，而是民眾黨最終採取的策略與態度。

羅智強在訪談中坦言自己想到教育文化委員會，想去的原因有兩個，「一是教育新聞曝光較少，議題是比較長期性的，且大安區是一般認定的文教區，過去的立委都是教育文化委員會」，因此也希望延續大安區的傳統。

國民黨日前發表了「國會改革5大方案」會優先推動，包含立法院正副院長記名投票法制化、國情報告常態化、強化人事審查、國會聽證調查、藐視國會罪，羅智強表示自己已經將正副院長記名投票的草案寫好，「快的話希望2月1日就可以送出去」，希望四年後的院長可以適用；另外也將接棒立委吳怡玎的能源政策，未來會再去找人連署共同提案。

另，針對調查權是監察院的權責，若要有國會聽證調查權必須要修憲？羅智強則主張「監察院有，不代表國會不能有」。羅智強提到廢掉監察院是民進黨長年的主張，他也酸監察院長陳菊「實質終結，但是薪水沒終結」。

