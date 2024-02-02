韓國瑜當選「國會將成最受歡迎節目」　苦苓諷：吃瓜群眾充滿興趣

▲立法院第11屆立法委員今日報到，新任立法院長韓國瑜與副院長江啟臣宣誓就職。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

立法院1日舉行正副院長選舉，代表國民黨角逐正副院長的立委韓國瑜、江啟臣，各自經歷2輪選舉後，以54票當選正副院長。對於韓國瑜當選立法院長，作家苦苓今日在臉書中列出10點「韓國瑜的立法院有什麼好看？」狂酸「韓國瑜金句連發，電視國會頻道將成為最受歡迎節目，院會精彩可期，吃瓜群眾充滿興趣。」

面對韓國瑜當選立法院長，苦苓也在臉書發布10點「韓國瑜的立法院有什麼好看？」狠酸立法院院會精彩可期，吃瓜群眾充滿興趣。首先，他指出，韓國瑜金句連發，電視國會頻道會成為最受歡迎節目；第二，韓國瑜不熟悉議事規則，立法院會重演黃捷翻白眼事件；第三，立法院經常無法準時開議，院長座位上要常備解酒液；第四，院會冗長無聊，媒體會常捕捉到韓國瑜打呵欠或「度孤」畫面；第五，院長宣布「休息」時間會加多，韓國瑜才能藉上廁所出來喘口氣。

第六，苦苓接著指出，韓國瑜以國會議長身分接見外賓時，對方心裡應該都會出現他用膝蓋走路的滑稽畫面；第七，韓國瑜如果在院會時發呆被發現，他可能會辯稱在看雪白的小腿；第八，國際媒體如果採訪他，韓國瑜可能會回答「選舉的奧秘，就是票多的人赢、票少的人輸」；第九，韓國瑜可能去請教前立法院長王金平如何主持議事，王會說你先去認得所有的委員再說；第十，國民黨團總召傅崐萁會跟韓國瑜說不用擔心，「我叫你幹嘛、你照著做就不會錯」。

有網友在該則文章下方留言表示，「全台灣人等著看韓總鬧國會笑話了」、「難怪演藝圈沒落了，因為政治圈比較好看，膝蓋比腦袋好用；難怪常聽人家說用膝蓋想也知道」、「大家開會坐太久，韓院長會帶立委們去爬樹運動一下」等。