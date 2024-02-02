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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜當選立法院長感言未提民眾黨　吳子嘉曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨立委韓國瑜、江啟臣當選立法院第11屆正副院長，但《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，韓在得勝感言裡面隻字未提民眾黨，是因為心有戚戚焉，覺得被活擺一道，「政治有這種玩法嗎？」

▲▼立法院第11屆立法委員今日報到，新任立法院長韓國瑜宣誓就職。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜1日前往立法院報到。（圖／記者李毓康攝）

韓國瑜當選立法院第11屆院長，事後他在臉書發文表示，從沒忘記4年前有多少人將希望寄託在他身上，也記得自己說過「莫忘世上苦人多」，未來他會務求議事中立、捍衛國會尊嚴、包容不同民意、尊重少數意見，並和副院長江啟臣一起努力，健全強力、全民、責任及永續的新國會。

而《美麗島電子報》董事長吳子嘉1日在政論節目《關鍵時刻》中提到，立法院正副院長選舉民眾黨鬧了半天，就是不斷出醜、想耍老大、展現自己是台灣的新興勢力，結果完全沒有用，民眾黨覺得8票投黃珊珊這一招，已經逼得民進黨沒有選項，所以可以透過這個方式，把民進黨的51票逼進來投給自己，但這整個邏輯、策略是建立在個人的幻想之上。

吳子嘉表示，他相信綠白雙邊穿梭時不是只有談這一個方案，但民眾黨憑什麼認為民進黨會把票投給自己，因為黃珊珊有綠營的奧援，可是民進黨誰敢拍這個板，這是一個很荒謬的事情，也是民眾黨錯誤的判斷。

接著，主持人劉寶傑話鋒一轉，指稱民眾黨嘴巴講一套，私底下是另外一套，難怪韓國瑜在得勝感言裡面，一個字都沒有提到民眾黨。吳子嘉說，韓國瑜應該心有戚戚焉，「他有感受」，搞了半天落得一個機關算盡的結果，被活擺一道，「政治有這種玩法嗎？」

不過，關於民眾黨遊說民進黨灌票給黃珊珊的傳言，柯辦發言人陳智菡1日曾提出反駁，表示是民進黨透過放話使出是非黑白顛倒之術，其實是民進黨透過多方管道遊說，希望民眾黨支持蔡其昌選副院長，但被柯文哲以「新潮流投不下去」回絕，「大是大非，不容顛倒。」

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