直擊／韓國瑜上班首日不見人影！　沒進立法院原因曝光

記者崔至雲／台北報導

立法院昨日選出正副立法院長，由國民黨不分區立委韓國瑜、江啟臣當選。因韓國瑜過去擔任高雄市長時期，被多次爆料晚上班、遲到等狀況，今（2）日一早就有不少媒體站在立法院大門口等待韓國瑜第一天上班。經《ETtoday新聞雲》記者實際觀察，韓國瑜至9點仍未到立法院，不過據了解，韓上午安排其他拜訪行程，且辦公室也尚未準備好，因此上班首日將不會進立法院。

▲韓國瑜上班首日未進立法院。（圖／記者崔至雲攝）



立法院長選舉昨日在第二輪投票中，韓國瑜獲54票、游錫堃獲51票，韓國瑜順利當選立法院長。昨日在主持院長選舉的民進黨總召柯建銘宣布韓國瑜當選後，不少花籃就送進院長辦公室，包括內政部長林右昌、國科會主委吳政忠、原委會主委夷將拔路兒等。

《ETtoday新聞雲》記者今日一早7點半就到院長辦公室，希望能一賭韓國瑜第一天上班情況，過程中有清潔人員進院長室整理，也有立院工作人員搬運一些資料，同時也有人送上總統蔡英文致贈的花籃，花籃上寫上「榮任誌慶」。隨後記者移動到立法院大門等候韓，8點半左右大批警力也前往大門，原以為韓要抵達，但院方人員則說不知道韓國瑜何時上班，警力只是先準備。

據了解，韓國瑜今日上午已經排定外面的行程，且立法院辦公室也尚未準備好，因此尚未有韓的人員進駐。

