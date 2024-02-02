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初一不能做什麼事？敏捷思緒大考驗靠「善存」維持好狀態一整年

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲農曆春節要到了，黃豪平擔任善存好狀態開光團團長，上街邀請民眾玩挑戰並送出過年開光好禮，讓人維持好狀態一整年。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

春節將至，過年想要好狀態，營養不能少，那麼營養上哪裡找呢？善存好狀態開光團團長黃豪平笑說「當然找善存！」善存含有多種營養成分，能幫助思緒、活力、光采通通開光，讓人一整年都維持好狀態；為此黃豪平特別上街尋找民眾一起玩遊戲、送幸福，只要通過思緒敏捷小考驗，獲勝者就能得到善存今年特別限定推出的開光禮盒。

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

挑戰的人馬分別是兩對夫妻，一組是帶著小BABY的許王夫婦，被問到有沒有信心贏得挑戰，軟萌妹妹LUNA被媽媽抱在懷裡、舉手答有，模樣超級可愛；另一對則是鄧林夫婦，也同樣信心滿滿要共同合作迎接夫妻默契大考驗。第一題是「最快寫出5個新年吉祥話」，只見兩對夫妻同心協力、一起腦力激盪，瘋狂思考加上振筆疾書在白板上作答；結果由鄧林夫婦先完成，但「平安喜樂」一詞不夠直覺與新年有關，另一對夫妻則是字沒寫對，讓善存好狀態開光團團長黃豪平裁決「兩邊都有瑕疵，那就兩邊各得1分」。

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

第二題題目也和過年有關係：「請問爸爸的妹妹的老公，要用什麼稱謂來稱呼？」兩組人馬一聽立刻舉手搶答，鄧林夫婦又奪得先機，沒想到噴出的卻是「妹婿」這個錯誤答案，把機會拱手讓給許王夫婦，他們思考了一下答出「姑丈」，率先再拿下1分、領先對手。黃豪平也馬上提醒參賽選手們，多贏2分就算獲勝，要大家努力轉動腦子、榨乾腦汁，答出正確解答。

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

第三題則是問到「過年的時候，初一『不可以』做什麼？」這次又是鄧林夫婦搶答，表示初一不能「洗澡」，一聽答案黃豪平便笑虧對方是髒鬼嗎？怎麼可以不洗澡！因此許王夫婦順利拿到答題權，並回答成功：初一不能睡懶覺，要用充滿活力的好狀態迎接新的一年，當然不能睡過頭囉！最終結果3比1，由許王夫婦勝出，讓黃豪平忍不住問鄧太太「結婚至今有沒有後悔的部分？」，幸好太太燦笑表示「滿有趣的」。

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

本來以為結局已定，沒想到有路過的長輩默默澄清，原來為了不觸怒水神，初一還真的不能洗澡洗頭，這下子鄧林夫婦扳回一城，最終變成平手，兩組都送上開光神器「善存男女」，還一起進行「開光儀式」，眾人拿著善存男女高呼：善存來開光、思緒好靈光，讓大考驗落幕結局皆大歡喜！一般民眾想入手只要到全聯、各大賣場、藥局都買得到。

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

至於為什麼善存能讓人維持靈光思緒一整年呢？家醫科余宜叡醫師表示，這是因為善存擁有22種人體必需關鍵營養素，所以能幫助維持像是開光過般的好狀態。光是靠吃要補足22種營養素相當麻煩，但善存一錠搞定；而且還特別針對不同性別及年齡提供最需要的營養素，像是「男性善存」含有增量維生素B11，余宜叡醫師表示能幫助思緒清晰、維持好活力，另外還有增量鋅2有助於維持生殖機能；「女性善存」含有增量維生素C3，幫助膠原蛋白形成。

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

黃豪平大讚，想擁有好思緒、好氣色，善存一定不能少，今年善存特別獻上限定開光禮盒，只要看影片＋留言就有機會得到，維持好狀態一整年！

▲▼過年,春節,善存,黃豪平,開光,禮盒。（圖／翻攝自影片）

1與善存成人綜合維他命錠相比，增量B1。維生素B1幫助維持神經系統正常功能，善存幫助精神旺盛
2與善存成人綜合維他命錠相比，增量鋅。鋅有助於維持生殖機能
3與善存成人綜合維他命錠相比，增量C。

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