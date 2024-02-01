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台南安平開台天后宮春節系列活動精彩　媽祖燈區帶動夜間經濟

▲台南安平開台天后宮配合農曆春節及台南400年紀念，將於2月4日至5月5日辦系列活動，並結合地方4間廟宇來辦理「開台佑民安平媽」花燈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南安平開台天后宮配合農曆春節及台南400年紀念，將於2月4日至5月5日辦系列活動，並結合地方4間廟宇來辦理「開台佑民安平媽」花燈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平開台天后宮配合農曆春節及台南400年紀念，將於2月4日（農曆12月24日）至5月5日（農曆3月27日）舉辦系列活動，天后宮為帶動地方的夜間經濟，將延續台南燈會場景，從2月8日到5月5日止，結合地方4間廟宇來辦理「開台佑民安平媽」花燈。

▲台南安平開台天后宮配合農曆春節及台南400年紀念，將於2月4日至5月5日辦系列活動，並結合地方4間廟宇來辦理「開台佑民安平媽」花燈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

安平開台天后宮主委盧友禮表示，「龍耀台南〜安平燈區」將於2月3日晚上6時45分至7時許，在林默娘公園啟燈，同時安億路停車場將由明華園總團，以顛覆傳統視聽所推出環場戲劇演出的震撼大戲《媽祖傳》，屆時安平開台天后宮主祀「安平媽、延平郡王」及安平3間公廟、10角頭宮廟主祀神明將出席入座看戲，來個人神共歡！

▲台南安平開台天后宮配合農曆春節及台南400年紀念，將於2月4日至5月5日辦系列活動，並結合地方4間廟宇來辦理「開台佑民安平媽」花燈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

天后宮總幹事林國明表示，廟方從2月4日開始有系列活動，當天上午在廟埕辦理「龍茗騰墨」揮毫贈春聯活動，由書法協會理事長鄭有懋、盧柏榕老師暨8位書法老師，現場揮春，同時邀請江昭慧茶藝老師（寬韵茶藝文）帶領6位茶藝老師現場進行茶藝表演，提供蜜香烏龍茶與民眾共享（廟方贈送前200名參與活動者一只品茗杯）。當日下午下午1時至5時許，現場三鯤鯓社的天宮壇副主委朱建國表演薩克斯風、拓譜吉他樂團劉建志吉他表演，展現廟埕樂音飄飄文風吹拂的喜氣氛圍。

▲台南安平開台天后宮配合農曆春節及台南400年紀念，將於2月4日至5月5日辦系列活動，並結合地方4間廟宇來辦理「開台佑民安平媽」花燈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2月8日安平開台天后宮「開台佑民安平媽」主燈啟燈，以「媽祖東來度眾生～靈光照亮天后宮」精神於廟埕綻放光芒；燈區將環繞涵蓋4個廟宇、2個古蹟的燈區，有安平開台天后宮的主燈區及安平觀音亭「觀音祥龍許願池」、西㡣殿「㡣祥安平、雙㡣抱吉」、靈濟殿「姻緣一線牽、情定靈濟殿」；古蹟的部分有海山館「海山劍獅花燈」、盧經堂古厝「鰲龍嗷嗷」等燈區總計6個燈區綻放光芒，照亮台灣第一城、第一街，台灣燈會展延，將夜間經濟延燒至天上聖母聖誕日；安平開台天後宮提供路線圖DM免費索取。

▲台南安平開台天后宮配合農曆春節及台南400年紀念，將於2月4日至5月5日辦系列活動，並結合地方4間廟宇來辦理「開台佑民安平媽」花燈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2月9日晚上10時除夕夜，廟方將關廟門由南管演奏，深夜11時15分許開廟門、插頭香、發紅包（每包200元），總計發贈1500包，送完為止。

▲台南安平開台天后宮配合農曆春節及台南400年紀念，將於2月4日至5月5日辦系列活動，並結合地方4間廟宇來辦理「開台佑民安平媽」花燈。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2月10日（正月初一～初五），廟埕搭設「七星平安橋」消災解厄、設置「點燈祈福」服務台（光明燈、太歲燈、文昌燈）。這幾天並結合安平各級學校及10個社團表演、「望鄉安平音樂會」於廟埕安排輪流表演節目。2月24日（正月十五元宵節）晚上7時許起：元宵節「乞龜跋杯」、「猜燈謎」（60個謎題）。

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