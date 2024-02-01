龍來台南晴藝迎春　晴天坊過年龍好買

▲台南市勞工局晴天坊把握年節商機，辦理「龍來台南・晴藝迎春」記者會，以及頒發晴天坊「2023年勞工局晴藝獎－手創藝品競賽」前3名得獎作品，共同推廣春節活動，歡迎民眾暢遊台南。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局為協助身心障礙者、新住民、原住民、中高齡等特定對象勞工多元就創業，開辦晴天創意築夢坊計畫（晴天坊），提供身心障礙者與弱勢對象手工藝品行銷通路，響應黃偉哲市長打造台南成為「希望家園」的施政理念。

農曆春節是手工藝品銷售大檔期，勞工局晴天坊把握年節商機，於1日辦理「龍來台南・晴藝迎春」記者會，以及頒發晴天坊「2023年勞工局晴藝獎－手創藝品競賽」前3名得獎作品，共同推廣春節活動，歡迎民眾暢遊台南，逛老街、賞美景、吃美食，選購晴天坊藝品當伴手禮，迎接新年新氣象！

今年是台南四百年，適逢農曆金龍年，是非常特別的一年！在傳統習俗中，龍是古代神獸，象徵高貴福氣，榮耀台南府城。各地皆舉辦慶祝活動，勞工局輔導的晴天坊受邀參加各地區市集，首先2月2日到6日「龍賀買・新化年貨大街」登場，以及2月10日起，大年初一到初五，分別在「安平鎮城隍廟」、「玄空法寺」舉辦為期五天「龍年春節活動」，鼓勵民眾到寺廟走春，為新年祈求平安；還有在2月11日(初二)到十四日(初四)「總爺藝文中心」舉辦蜜風藝術節，除有廣大草地和樹蔭，開放長者散步休憩，吸引小朋友奔跑遊戲，園區也能邊休憩邊選購晴天坊各式手藝創作商品。

今年春節期間共有16位晴天坊夥伴分別在該4處設有展售據點，現場展售各式應景商品，如喜氣紅包袋、五行轉運中國結、金龍皮革鑰匙圈、祈福神明公仔等，琳瑯滿目繽紛多樣。勞工局為了增進買氣，推出晴天坊臉書粉絲團線上按讚加追蹤，於活動貼文下留言「台南400・龍來台南????迌・龍好買」，並標註好友，就有機會獲得全聯禮券。年節攤位現場還有「消費滿額贈好禮」的活動，數量有限數送完為止，詳細資訊可上晴天坊粉絲頁查詢（https://www.facebook.com/tainan.minority）。

除推廣春節活動之外，勞工局鼓勵晴天坊成員持續精進創作能量，勞工局長王鑫基表揚「2023晴藝獎－手創藝品競賽」前3名得獎者。金質獎由杜瓊宜女士《台南之美手工書》脫穎而出，選用專屬台南特色布花，加上台南400年雷雕木片書籤，是機關團體或民眾挑選台南400最佳文創禮品首選；第2名《黑琵收納袋》富有在地元素，是黃彗雅女士最新力作，簡約設計風格兼具實用，深具台南在地特色﹔呂梯女士創作《拍運龍皂》禮盒，結合金龍年更取台語諧音「歹運都走」，並具有「招來好運」之意，創新思維令人驚艷！3位得獎者亦有年節安排，杜瓊宜女士表示，民眾如想豐富家庭聚會內容，她可以安排到府服務，進行手工書DIY教學；黃彗雅女士在大年初二，將在台南老爺行旅，親自指導旅客自己動手創作屬於自己獨一無二的紀念品；呂梯女士則是在安平鎮城隍廟設攤展售，大年初一準備讓遊客體驗手工作皂，一起歡喜過新年！

勞工局長王鑫基表示，今年盛事是迎接台南400年，此外還有許多重大活動都在台南舉辦，除了即將到來的農曆春節，還有台灣燈會和國際蘭展陸續開幕，感謝許多公私立單位提供晴天坊許多身心障礙者、中高齡婦女等創業平台。除了各大活動的市集展售活動，台南市內各熱門景點，如安平樹屋、赤崁樓、台江國家公園管理處，以及國道關廟服務區、東山服務區等，或者觀光住宿旅館如台南老爺行旅、徠歸仁飯店等，都有晴天坊展售櫃位。王鑫基指出台南四百年年度盛事，歡迎共襄盛舉「龍來台南迎新春」，對晴天坊手工藝有興趣的民眾，亦可直接洽詢相關資訊，電話：06-2991111轉8068（劉小姐）或06-2991111轉6786（林小姐）。