桃園男虎頭山失蹤3天　警下班後繼續找...他虛弱躺草叢中獲救

▲陳姓男子失蹤3日躺臥虎頭山區草叢。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市60歲陳姓男子9日在虎頭山失蹤，經中壢分局文化派出所員警賴曜辰鍥而不捨，在黃金72小時內，下班後與報案民眾前往尋找，終於發現躺臥草叢內失蹤3日的陳男；另中壢分局依據警政署規劃執行「清樓專案」，查獲40歲的印尼籍慕女失聯移工，訊後移請移民署桃園專勤隊收容。

▲警員搶在黃金72小時內尋獲並送醫救治。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局文化派出所員警賴曜辰受理民眾「緊急協尋」案，調閱數小時監視器後發現陳姓男子於9日上午在桃園市龜山區虎頭山下車後便不知去向，便通報當地派出所員警及消防搜救隊前往協尋。惟因山區範圍廣大，警、消經一日搜救行動均未找到，而賴員考量搜救的黃金72小時逐漸流失，於隔日下班後偕同報案人前往尋找，12日上午在桃園區成功路三段虎頭山一旁的草叢內，發現失蹤3天的陳民，緊急將其送往醫院救治後並無大礙。

▲▼中壢警方執行「清樓專案」查獲失聯移工。（圖／中壢警分局提供）

陳男向警方表示，當日因迷路走入路邊小道，不慎滑倒跌落山坡，因身體疾病無法起身而獨自躺臥於草叢處，所幸其包包內有攜帶少許零食、飲料，且近日天氣狀況良好，方可獨自支撐整整3天，在賴員搜救過程中，用盡最後力氣高聲呼喚才被順利尋獲。

另中壢分局長蕭欽杰12日下午帶隊執行「強化警勤區聯合查察專案」，強化打詐掃黑力道，針對轄內旅館、民宿、日租套房、青埔地區新建社區大樓逐一清查，追蹤失蹤人口行蹤；並在社區大樓執行聯合查察時，發現一名女清潔工正在拖地，見到大批警察不知所措，還刻意避開員警視線，經盤查了解，40歲的印尼籍慕女於前年8月被雇主通報失聯後，在各處建築工地打零工維生。