　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園男虎頭山失蹤3天　警下班後繼續找...他虛弱躺草叢中獲救

▲男子失蹤3日躺臥虎頭山區草叢。（圖／中壢警分局提供）

▲陳姓男子失蹤3日躺臥虎頭山區草叢。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市60歲陳姓男子9日在虎頭山失蹤，經中壢分局文化派出所員警賴曜辰鍥而不捨，在黃金72小時內，下班後與報案民眾前往尋找，終於發現躺臥草叢內失蹤3日的陳男；另中壢分局依據警政署規劃執行「清樓專案」，查獲40歲的印尼籍慕女失聯移工，訊後移請移民署桃園專勤隊收容。

▲警員搶在黃金72小時內尋獲並送醫救治。（圖／中壢警分局提供）

▲警員搶在黃金72小時內尋獲並送醫救治。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局文化派出所員警賴曜辰受理民眾「緊急協尋」案，調閱數小時監視器後發現陳姓男子於9日上午在桃園市龜山區虎頭山下車後便不知去向，便通報當地派出所員警及消防搜救隊前往協尋。惟因山區範圍廣大，警、消經一日搜救行動均未找到，而賴員考量搜救的黃金72小時逐漸流失，於隔日下班後偕同報案人前往尋找，12日上午在桃園區成功路三段虎頭山一旁的草叢內，發現失蹤3天的陳民，緊急將其送往醫院救治後並無大礙。

▲▼中壢警方執行「清樓專案」查獲失聯移工。（圖／中壢警分局提供）

▲▼中壢警方執行「清樓專案」查獲失聯移工。（圖／中壢警分局提供）

▲▼中壢警方執行「清樓專案」查獲失聯移工。（圖／中壢警分局提供）

陳男向警方表示，當日因迷路走入路邊小道，不慎滑倒跌落山坡，因身體疾病無法起身而獨自躺臥於草叢處，所幸其包包內有攜帶少許零食、飲料，且近日天氣狀況良好，方可獨自支撐整整3天，在賴員搜救過程中，用盡最後力氣高聲呼喚才被順利尋獲。

另中壢分局長蕭欽杰12日下午帶隊執行「強化警勤區聯合查察專案」，強化打詐掃黑力道，針對轄內旅館、民宿、日租套房、青埔地區新建社區大樓逐一清查，追蹤失蹤人口行蹤；並在社區大樓執行聯合查察時，發現一名女清潔工正在拖地，見到大批警察不知所措，還刻意避開員警視線，經盤查了解，40歲的印尼籍慕女於前年8月被雇主通報失聯後，在各處建築工地打零工維生。

►讓你一秒變女神！好萊塢燈泡美妝鏡特價999元

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
陳時中民調為何後來居上？　他曝關鍵變化
西濱火燒車3死！小媽媽24天痛失5至親　肇事駕駛下場曝
83歲陳淑芳「心臟停14秒」首次用健保卡！　曝身後事已安排好
每票1萬5！　台南候選人現金買票遭聲押禁見
快訊／美民主黨成功保住參議院！　拿下50席成為相對多數
航展美軍機「空中相撞爆炸」影片曝！　恐6人罹難
LIVE／「最美里長候選人」陳紫渝來了！　今辦茶會湧人潮
館長直播宣布要選總統！　最大政見曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／淡水男3樓抽菸…下秒墜地大腿骨折濺血！鄰居目睹全程嚇壞

奔妻子診所毀滅式爆料！綠帽夫挨告辯「要她愛惜羽毛」代價曝

西濱火燒車3死！苗栗小媽媽24天痛失5至親　肇事預拌車駕駛下場曝

360萬Land Rover自撞側翻！路燈連根斷　20歲駕駛拒送醫

疑遭貨輪撞上翻覆！基隆嶼漁船7人爬船身保命　海巡急救援

每票1萬5！台南市議員候選人現金買票遭聲押禁見

父諷「妳毛好長還會分岔」被女兒告性騷　反擊求償30萬判決出爐

騎車自摔睡路邊！醉男睜眼見警察...拿安全帽狂K下場曝

桃園男虎頭山失蹤3天　警下班後繼續找...他虛弱躺草叢中獲救

2個月偷20次！慣竊偷鋼筋失風跑2百米被壓制　還咬工地主任一口

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

調皮妹偷備用鑰匙躲後座！哥上車被嚇爛爆氣飆髒話XD

羅志祥演唱會「跌倒趴地」全嚇傻　敬業爬起...忍腳痛繼續跳

7歲兒做作業崩潰爆哭2分鐘　媽心疼：不該給這麼多壓力

秀呼拉圈請小白鯨評分　牠看完整段秒無情游走

見工人突癲癇發作倒地　機警拉拉狂吠求救撿回命

快訊／淡水男3樓抽菸…下秒墜地大腿骨折濺血！鄰居目睹全程嚇壞

奔妻子診所毀滅式爆料！綠帽夫挨告辯「要她愛惜羽毛」代價曝

西濱火燒車3死！苗栗小媽媽24天痛失5至親　肇事預拌車駕駛下場曝

360萬Land Rover自撞側翻！路燈連根斷　20歲駕駛拒送醫

疑遭貨輪撞上翻覆！基隆嶼漁船7人爬船身保命　海巡急救援

每票1萬5！台南市議員候選人現金買票遭聲押禁見

父諷「妳毛好長還會分岔」被女兒告性騷　反擊求償30萬判決出爐

騎車自摔睡路邊！醉男睜眼見警察...拿安全帽狂K下場曝

桃園男虎頭山失蹤3天　警下班後繼續找...他虛弱躺草叢中獲救

2個月偷20次！慣竊偷鋼筋失風跑2百米被壓制　還咬工地主任一口

快訊／淡水男3樓抽菸…下秒墜地大腿骨折濺血！鄰居目睹全程嚇壞

裴勇俊出道28年驚爆退休！官網全消失「50歲現況曝光」　曾賺百億身家

我的娃沒了！重慶孕婦「下體出血」卻被阻攔就醫　4小時後流產

TOYOTA「大改款Prius」車頭曝光了！日媒曬預想圖超有皇冠魂

美媒爆料籃網總管說謊　蔡崇信看了紀錄片氣得想開除厄文

奔妻子診所毀滅式爆料！綠帽夫挨告辯「要她愛惜羽毛」代價曝

研究：男生曬太陽「食慾性慾大增」！還附帶3好處一次看

被陳時中酸演戲　徐巧芯秒迎戰揭「快篩乞丐」源頭

自爆決定高虹安住院　柯文哲酸「薛瑞元是婦產科」：應相信外科的我

公園涼亭變身「愛情車站」？「台北街角設計」信義區亮點一次看

榴槤乾好吃嗎？只是聞一下　橘貓大崩潰：讓我靜一靜...

社會熱門新聞

疑妻出軌！醋夫砍頸濺血　她求法官重判

6屁孩「帶刀進耶誕城」遭警制伏

男陳屍興南夜市窄巷　兩周才被發現

每票1萬5！台南市議員候選人涉賄遭聲押

基隆男未走斑馬線遭撞死！駕駛獲判無罪

1根菸燒掉39億元！家樂福臨時工下場曝

國軍超正女士官下海了　長相價碼全曝光

詐選舉賭金　319槍擊案大翻盤！組頭全跑路

西濱火燒車3死！家族24天失5至親　肇事駕駛下場曝

破北部最大販毒集團！　竹聯明仁會大哥指揮產銷

男友私藏性侵片！她驚見「女主是親媽」崩潰

「發財看這次」！詐騙選舉賭金手法曝

即／新北大樓巨大磁磚從天降　民眾險遭砸抱頭驚逃

獨／警紀連爆　數位版「百官行述」百人入鏡

更多熱門

相關新聞

即／龍洞灣驚見浮屍！嚴重腐爛難辨認

即／龍洞灣驚見浮屍！嚴重腐爛難辨認

新北市貢寮龍洞灣海域今（12）日上午發現一具男性浮屍，本來研判可能是先前落海失蹤的釣客，但現場兩組家屬（萊萊失蹤潛客、佛祖廟釣客）指認後，表示都非其失蹤親人，警方正同步通知其餘失蹤民眾家屬指認。由於該死者全身腐爛，無法辨識年齡及採集指紋，有待檢方相驗釐清死因。

宜蘭一漁民捕鰻苗落海　至今無蹤影

宜蘭一漁民捕鰻苗落海　至今無蹤影

女老師離家失蹤　找到「四肢被綁」詭異屍

女老師離家失蹤　找到「四肢被綁」詭異屍

杜絕台版柬埔寨　花蓮警回溯清查失蹤人口

杜絕台版柬埔寨　花蓮警回溯清查失蹤人口

男開車墜落成功漁港　警消5天後吊起車子

男開車墜落成功漁港　警消5天後吊起車子

關鍵字：

黃金72小時救人命虎頭山尋獲失蹤

讀者迴響

熱門新聞

交往注定分手「3對互虐星座CP」出爐！

老闆道歉　唐寶寶媽媽臉書11字喊話

房間看到「磁磚、圓形鐵片」不要租！

小S一個人「哭到崩潰」：無法面對這角色

羅志祥開唱「原來這種人還能活躍」被酸爆！

和魔獸合照被酸爆　178公分辣妹高EQ反擊了

帶「女鵝」汐止騎到池上包成愛玉子

完工17年不租也不賣　高雄廢棄大樓「樓主」背景狂

教官拉長髮女學生「長椅野戰」

快訊／羅志祥才登台秒出意外！　無預警「跌倒趴地」全場嚇傻

女師拍A片　學生發現在她座位「辦事」崩潰

童頭長角！病毒害腦膜穿出腦殼亡

28名YouTuber「返鄉投票」影片下架

疑妻出軌！醋夫砍頸濺血　她求法官重判

快訊／國家警報響！09：47規模5.3地震　最大震度4級

更多

最夯影音

更多
催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係

催哩KI系！苗可麗登台唱歌惹　炎亞綸弄痛一下下...她羞：我沒關係
大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

大魚越獄降落嫩嬰身上　媽見狀嚇壞喊：我的天

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

小S具俊曄「跳國標」迎接對方　花式互捧他讚她好美

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

重機直行撞上轉彎車　2人飛躍車頂倒路中！

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

鄭家純曝老公長相「不想像蔣萬安XD」　共洗鴛鴦浴：他很喜歡＞／／／<

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【雙11】毛孩瘋雙11

【雙11】毛孩瘋雙11

11/1-11/15雙11報到領券現折111元，全站滿額再折，最高享15%折扣！立即逛逛

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面