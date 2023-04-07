女兒等不到母親回家！報警才知登虎頭山墜坡 警消聯手救援

▲員警研判李母進入山區，於是動員搜尋。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區1名李姓女子的母親登虎頭山健行，因遲遲未歸恐生意外乃向警方求助，警方透過監視器畫面發現李母後立即入山搜尋，經過1小時搜尋才發現因摔傷右手躺在斜坡上的李母，於是通報消防救護人員送下山救治。

▲在搜尋1小時後發現受傷躺在斜坡的李母。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局青溪派所6日13時許，接獲中壢分局內壢所通報，表示轄內居民李小姐報案，母親早上獨自前往虎頭山區登山健行，至中午未歸且完全無法聯繫，擔心其生意外，請求協助尋找。

▲通報救護人員將她送醫救治。（圖／桃園警分局提供）

員警依據家屬提供之特徵調閱調閱監視畫面，發現當事人由成功路進入虎頭山假日花市後即未再出現，研判可能已循登山步道進入山區，巡邏員警李國俊及蔡雅安火速趕赴現場，員警於現場訪查攤商及其他登山民眾，確認當事人沿步道往山上走，員警馬上會同風景管理處人員進行搜尋，熱心民眾亦加入協助。

經過約1小時後，發現當事人躺臥在步道下方數十公尺的斜坡上意識模糊，員警詢問時她只能簡易回答，因不慎跌落斜坡，右手摔傷疼痛難忍，員警讓她保持躺臥姿勢、立即通報消防人員及支援警力到場協助，現場僅能步行前往，李員於現場照護，蔡員則前往登山口引導救護人員，警消合力將其運送下山前往醫院治療。