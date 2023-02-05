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虎頭山滿地衛生紙！她怒「敬告女性山客」　留言戰翻：有化驗過？

▲▼虎頭山滿地衛生紙！她怒了「敬告女性山客」發文　留言戰翻：有化驗過？（圖／翻攝爆廢公社二館）

▲原PO在桃園虎頭山上看到滿地衛生紙。（圖／翻攝爆廢公社二館）

記者鄒鎮宇／綜合報導

人有三急，許多登山客會在山上挖坑上廁所，再將土蓋回。一名女網友表示，她日前桃園虎頭山爬山時，看到路邊滿地衛生紙，氣得發文敬告女性登山客「把衛生紙帶下山」，「恕我老人家沉不住氣」。然而，該則貼文下方網友卻戰翻。

該名女網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「敬告虎頭山的女性山客，請把衛生紙帶下山」。她說，山上可以讓女生方便的地方，都會看到衛生紙，若男網友、女網友日後在山林中想上廁所時，看到滿地的衛生紙，就可以理解她PO文的用意，「塑膠飲料瓶也有」、「期望造訪台灣其他山林的山客懂得道理，故在此發表。虎頭山山客來自附近城市，並非只有山下人家，不限定桃園市民」。

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許多網友認為原PO直接認定是女性所為太過武斷，「男生就不用衛生紙是嗎」、「這怎麼判斷使用者是什麼性別？」「衛生紙不只可以拿來擦屁股好嗎？這樣就判斷性別」、「妳不可以這樣，妳沒有證據怎麼知道是男是女？也有人太冷用鼻涕啊，亂丟垃圾是不好，但也不能隨便評語是男是女吧」。

也有人說，「大家一起愛護山林，別傷和氣」、「因為旁邊沒有看到大便，你有看過男生小便要擦嗎！甩一甩就好了」。此外，衛生紙分解需要充足的水氣、氧氣及微生物，但山上的條件並不符合，因此屬於無法被分解的垃圾，不可隨意亂丟。

有網友問「妳也是女生啊，怎麼沒帶走？」原PO則回，「我自己的我自然帶走的，你的，需要別人幫你服務嗎？ 為何如此出言不遜？」讓發問的網友直接嚇到「妳好凶喔，我只是問問。」

原PO表示，她就是女性，無須歧視女性，男生在家中、山林小號都不會使用衛生紙擦拭，且整條山路的小隱蔽處都是衛生紙，因此推斷女性的可能性較大，「無論是否沒有連男人一起算在內，誠願大家愛惜山林淨土，誰希望爾後山林轉彎處看見衛生紙白色屍體累積呢？」

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