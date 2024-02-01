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新竹棒球場覆土過載移除期限已到　包商「零動作」市府將求償　

▲▼新竹市府將向棒球場承包商求償　期限已到覆土未移除。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市府宣布，將自行移除過載土壤並另案發包設計規劃。（圖／新竹市政府提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹棒球場延宕多時，新竹市政府今年1月26日針對覆土過載問題要求承包商自行移除，至今(1)日仍未見統包商有任何執行動作，將依照該案契約第九條規定，由市府自行辦理球場過載覆土移除計畫，並向統包商求償相關工程費用（設計監造、移除工程），依契約辦理相關程序。

市府表示，自去年8月底，市府工作會議即已發現球場覆土超過結構分析許可的重量，因此要求統包商重新提送結構分析報告，並經第三方公正單位簽證確認其安全性。但經市府多次指出錯誤點後，統包商仍於更新版本中未改正，屢屢重複提送含有相同錯誤點的報告書。

市府強調，去年10月13日，統包商承諾進場移除過載覆土，然至今已過3個月，統包商除遲未進場外，施工計畫書也因多有錯誤而屢屢遭PCM退回，市府已多次發出公文催促；今年1月26日，市府第2次公文限期廠商移除過載覆土，並明確指出將依相關契約規定辦理，然廠商仍未進場。

工務處長陳明錚表示，市府於1月26日下達最後通牒，再次給予統包商5天進場改善限期，今日已正式逾期，卻未見統包商有任何願意執行的動作，統包商函覆市府拒絕進場，也表達現有覆土無結構安全之疑並檢附原設計單位的技師簽證。

陳處長重申，市府1月26日記者會已清楚說明，廠商前次的結構安全評估報告仍未經監造、專案管理廠商核定，且廠商的結構計算並不符合設計規範，顯見安全仍有相當疑慮，廠商回函並無處理上述簽證及結構計算的公安問題，市府已多次給予補正及移除機會，然而統包商仍未動作，後續將由市府接手自行辦理土層移除計劃，並將求償統包商相關工程費用。

陳處長指出，市府持續清查回填土方三級品管文件後，監造單位亦無法提出土方收方資料，市府將自行辦理收方作業，確認實際球場回填高程，追究一二級品管不實的責任；而後續為達成全國球迷與市民對棒球場的期望，移除作業進行的同時，市府將啟動棒球場的規劃設計，同步推進棒球場移除作業與棒球場重新設計，目的是還給市民一座功能完善、安全的球場，市府預計今年完成覆土移除作業及球場加速重啟的前置發包作業。

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