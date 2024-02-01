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【廣編】迪士尼鐵粉別錯過！舒潔 X 迪士尼Ufufy隨身新裝限定系列全台上市

▲▼舒潔,迪士尼Ufufy,雲柔包裝。（圖／舒潔提供）

▲「舒潔X迪士尼Ufufy」限定系列。

圖、文／舒潔提供

家紙品牌舒潔2024一開春即帶給粉絲驚喜，與迪士尼攜手推出全新「舒潔X迪士尼Ufufy」限定系列，精心挑選大人小孩都喜愛的米奇米妮、奇奇蒂蒂、小熊維尼與小豬、小飛象等7大經典人氣角色，化身圓滾滾又軟綿綿的雲朵外型，躍上舒潔隨身面紙系列包裝，一秒讓人融化！

新裝限定系列，以迪士尼經典角色搭配戀愛甜粉、天空湛藍、蜜桃粉橘和嫩芽暖綠等夢幻配色，雲柔包裝一上架就擄獲無數少女心；童趣感十足的「舒潔X迪士尼Ufufy」新裝限定系列，讓粉絲直呼趕緊手刀買爆。舒潔品牌貼心精選袖珍包面紙、紙手帕、旅行包等三款隨身清潔紙品，萌感爆棚的迪士尼雲朵系列Ufufy經典角色躍上包裝，療癒感爆棚！

「舒潔X迪士尼Ufufy」新裝限定系列於1月下旬起陸續於全聯、家樂福、大潤發、寶雅、愛買、康是美、屈臣氏、7-11、全家、MOMO、PChome、蝦皮等各大賣場與線上購物平台上架販售，將陸續推出「買一送一」促銷方案，另外MOMO、PChome、蝦皮等線上購物平台，也將推出「箱購超值優惠價」等全年最吸睛促銷方案。（*詳細促銷方案內容與期間須以通路公告為準；商品零售價格皆由通路獨立決定）

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