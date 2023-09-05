【廣編】連續12年協力剷除生態綠癌　舒潔製造商「百人企業志工團」以行動守護森林

▲金百利克拉克連續12年號召百位志工參與林業署全國小花蔓澤蘭移除活動，為守護山林盡心力。

圖、文／金百利克拉克提供

每年9月第一個周六是農業部林業及自然保育署訂定的「全國小花蔓澤蘭防治月」啟動日，生產舒潔、靠得住Kotex、好奇等知名品牌日用品的製造商金百利克拉克台灣分公司，為了回饋鄉里，自2012年起持續號召員工及家屬參與志工服務，今年更南北串聯號召上百位員工及家屬，熱血響應小花蔓澤蘭全國防治日行動，分別參加新竹分署及嘉義分署於桃園市龍潭區普南宮沿線林地及中興大學新化林場所舉辦的年度小花蔓澤蘭清除活動，以行動展現守護台灣原始山林的企業永續承諾！

深受國人喜愛的舒潔品牌於1971年推出台灣市場第一包高品質原生紙漿衛生紙，自此引領市場並稱霸衛生紙市場逾半世紀，根據2023【凱度消費者指數品牌足跡】年度報告，舒潔品牌連續多年蟬聯台灣家庭用品類排行榜第一名，為家喻戶曉的經典品牌。2011年全系列舒潔紙製品率先取得全球公認最嚴謹的FSC™國際森林管理委員會永續森林驗證標章，確保所使用的紙漿原料絕不會來自濫伐的熱帶雨林或原始林。此外，舒潔品牌亦長期致力推動永續森林大眾教育宣導，包括與環保團體攜手發展FSC永續森林環保教案，號召企業志工參與守護山林行動、舉辦消費者綠色消費溝通活動，前進校園及賣場推廣FSC™ 森林友善標章等，持續為永續環境貢獻心力。