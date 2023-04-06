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4月連假一放回不去！網推「收心5招」成功率＋CP值超高

▲收心。（圖／翻攝自Pixels）

▲Monday Blue或是連假症候群，是上班族不時就要面對的問題。（圖／Pixels）

消費中心／綜合報導

揮別連續數週上班6天的瘋狂3月地獄，一踏入4月馬上先放5天清明連假，讓辛苦的上班族終於能喘口氣，利用充足的時間好好休息。不過，對於休完週末也會有Monday Blue的上班族來說，說多不說、說少也不少的5天連假，放完之後絕對也是回不去！過去，就有網友哀怨分享，連假期間不用面對老闆、客戶，想做什麼就做什麼的日子，實在是太快樂放鬆了，再者就是放假期間不只追劇追到天亮，再睡到下午，早午晚宵夜也只想吃讓人快樂的油炸食物或手搖甜食，放縱後的身體沉甸甸，當然提不起勁上班！

針對回到工作崗位、心情特別Bule的上班族，想要跟累積5天的壞習慣說掰掰，重拾正常的生活型態，不少專家都提出漸進式步驟，無痛回到正常生活。第一招就是回歸正常飲食、準時吃飯，藉此調整作息。第二招是飯後散步紓壓，調整收假狀態。有運動習慣的話，第三招不妨撥出時間運動、活化筋骨，或是多喝水、代謝掉體內老舊廢物，也能讓身心恢復精神。接著放熱水、泡個澡，給自己一個放空Me Time。最後第五招，不管工作再忙，都可以留半小時至一小時給自己，無論是好好準備列出隔天的待辦清單，或是追個劇、玩場遊戲，都可以讓睡前的心情更穩定、更快進入優質睡眠，隔天精神抖擻地上工，這樣才是好的循環！

不過也有網友分享，在這個時候線上Shopping也是收心的秘訣之一！像是momo購物網特別在連假之後祭出「FUN4購物節」，從價格下殺的生活/3C用品，到滿額抽、限定加購等活動，放肆的優惠就是要讓網友放肆地買，省下荷包又賺到超狂回饋，果然就是超有感的紓壓方式。現在上momo購物網或是點開APP，就可以準備把這次「FUN4購物節」必收單品搶先放入購物車。

▲▼連假,收心,上班族,憂鬱,Blue,momo,放肆,購物節,電競,三星,BRITA,舒潔。（圖／品牌提供）

▲連假後上工的心情，有了全世界最紅的狗勾——SNOOPY史努比陶瓷碗盤禮盒陪伴，再忙也都能瞬間療癒。（圖／品牌提供，下同）

還記得收心第一招是回歸正常飲食嗎？要吃好飯，就得配上一組好用、安心又讓人好心情的碗盤組合。像是受到各大餐廳與家長喜愛的康寧餐具，最近再度跟經典動畫巨星史努比聯名推出「SNOOPY陶瓷碗盤禮盒」，系列共有4款，內含飯碗、湯碗、醬油碟、筷架、5吋深盤、5.8吋深盤以及馬克杯共14件式，滿足一整天從正餐、下午茶到宵夜所需。以高溫窯燒的陶瓷餐具，擺上桌不只美觀大方看了舒心，相對來說堅硬穩定的材質，耐用度也極高，堅持安全無毒的設計，更擄獲所有大小家庭的心。有了這套餐具組合，就算當下還忙著公事，看著繽紛粉嫩的色系以及盤底杯身史努比與糊塗塔克的熟悉笑容，再煩躁心情都能瞬間療癒大半。而且市價3960元的禮盒，momo活動價只要1980元，再搭配全館滿額加碼送，還有機會以超殺優惠加購人氣商品、抽Uber乘車優惠等好康。

▲▼連假,收心,上班族,憂鬱,Blue,momo,放肆,購物節,電競,三星,BRITA,舒潔。（圖／品牌提供）

▲主打夜間拍攝的三星旗艦機S23 Ultra，要幫使用者清晰紀錄每個場合的moment，讓人帶著滿滿的感動與能量迎接上班日。

飯後散個步，幫腸胃消化一下，重拾清醒敏捷的思緒，就像主打即使在夜晚也能清晰攝影的三星旗艦新機S23 Ultra一樣！經過效能優化的夜幕攝影功能，不只全面升級進化，能在不同環境條件下，分別優化出更清晰銳利的照片與影片。即使是容易拍到晃的演唱會、畫面顆粒感重的水族館，或是與朋友嗨到手晃的聚會，S23 Ultra主打都能透過最新AI影像訊號處理(ISP)演算法校正，平常晚上出門散步，更要充分利用S23 Ultra帶來的優勢增添生活樂趣，記錄下沿路的風景，不知不覺也有動力走更多路，讓收心的成果更健康！散步、攝影時突然有工作插播，也不用煩惱，手機隨附的S Pan一彈出就能隨用隨寫，毫不費力的3C生活，讓收心也能收得神采奕奕、超有自信！S23 Ultra(12G/256G)活動價僅40999元，滿額登記再送「1mo幣=1元新台幣」的mo幣1500，等於不用4萬就能把三星頂級旗艦機帶回家。

▲▼連假,收心,上班族,憂鬱,Blue,momo,放肆,購物節,電競,三星,BRITA,舒潔。（圖／品牌提供）

▲德國的生飲專家BRITA  Model ONE瞬熱開飲機，主打一鍵安心生飲，支持不分假期平日的生活品質。

接著，無論是否有緊跟第三招——活動筋骨、多多運動，想要讓身心舒暢、大腦重啟運作，就一定要聰明補水。但對於小家庭或租屋族來說，家裡空間無法加裝濾水器該怎麼辦？其實來自德國的生飲專家BRITA，特別設計免安裝、一鍵就能生飲的Model ONE瞬熱開飲機，強調以濾芯深層濾淨，再啟動實驗滅菌效果達99.999%的UVC殺菌，而且內建5秒瞬熱技術，想要同時喝溫開水、用熱水煮咖啡或是沸水煮麵泡麥片，擁有4段智能溫控與水量的瞬熱開飲機一次就能做到。宛如一台咖啡機的大小，加上外觀超美型，不佔空間又能一秒提升居家風格，超適合趁著活動價13888元（FUN4購物節再加碼去水垢濾芯組＋保溫瓶＋mo幣1000），把原價要21300元的瞬熱開飲機，趕緊收一台回家，從此每天早晚都有純淨好水，支持不分假期平日的生活品質。

▲▼連假,收心,上班族,憂鬱,Blue,momo,放肆,購物節,電競,三星,BRITA,舒潔。（圖／品牌提供）

▲別小瞧一張看似簡單的衛生紙，要能像舒潔一樣擦起來不傷膚、不易起屑，才能keep住生活品質，一抽就能平復跟連假掰掰的心情。

想要放鬆身心，靠第四招泡熱水澡真的有其效果，但要是家裡沒有浴缸，能有什麼替代方案？重視生活品質與細節的網友分享，家中可以沒有浴缸，但浴廁、客餐廳、臥室空間一定要準備安心又耐用的的衛生紙，確保在收假的特別時刻，讓生活中的美好體驗給自己穩定支持的力量。就像在momo擁有獨賣規格的「舒潔柔韌潔淨90抽X64包」，透過獨家專利3D潔淨壓紋，讓親膚觸點和強韌度都有感升級，擦起來不粗糙傷膚，也不用擔心起屑破裂。為了讓無時無刻壓力山大的現代人也能FUN4爽快抽，原價1419元的「舒潔柔韌潔淨90抽X64包」在momo只要活動價849元，換算下來抽1次只要0.1元，讓收心的心情怎麼用都「不阿雜」！

▲▼連假,收心,上班族,憂鬱,Blue,momo,放肆,購物節,電競,三星,BRITA,舒潔。（圖／品牌提供）

▲擁有大容量、高效能的MSI微星15吋R9大容量電競筆電，讓玩家無論線上電競或工作都超有效率！

誰說收心一定只能講求六根清淨？只要時間安排得當也可以透過適度的放鬆娛樂，讓自己以愉悅的心情迎接返工。既然玩樂的時間有限制，就更要有高效率調配，像是「MSI微星15吋R9大容量電競筆電」，就主打快速登入、立即啟動，隨時都能上線加入隊友的遊戲戰局，享受立體聲光效果的同時，搭載R9高階處理器、能比擬桌機等級的強悍效能，加上全新高效散熱設計，再也不怕筆電過燙無法散熱。16G記憶體加上1TB儲存空間，讓玩家隨心所欲、玩得更FUN4。目前要價42900元，但在「FUN4購物節」卻限期祭出32222元破盤價，不僅是同規格電競筆電中的最低價，更加碼送上電競滑鼠，為玩家送上如虎添翼的致勝關鍵。玩得更有效率，就能成為收假返工的動力！

不論是平常不敢輕易入手的手機、筆電、開飲機，或是本來就固定需要準備或補貨的餐盤、衛生紙等家用品，趁著需要療癒收心的Blue上班日，跟著「FUN4購物節」放肆買起來！還想再爽拿加倍好康，再把以下限定日期記下來！4/7～4/13滿額再抽美食禮物卡，4/7～4/16天天簽到賺mo幣，4/7～4/17整點搶mo幣、還有機會清空萬元購物車，4/14～4/16天天加購人氣商品、滿額玩輪盤再送Uber乘車券，最後4/17更限定滿額就送進口零食、玩大富翁遊戲最高再送18%mo幣，讓網友直呼「CP值超高」、「不買對不起自己」。想線上血拚不用看時辰，但一定要跟著momo幫大家精挑細算的好日子走，讓購物車的最終價格瞬間撫平上工的憂鬱，成為給自已努力上班的最佳鼓勵。

「FUN4購物節」放肆買起來：https://momo.dm/NzNziB

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