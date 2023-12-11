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【廣編】年前最後一波超殺衛生紙促銷登場！舒潔攜手美式賣場祭出年度最佛心優惠

▲▼舒潔,美式賣場,年前,衛生紙,促銷,囤貨,省錢。（圖／舒潔提供）

▲國民品牌舒潔祭出全民抗漲行動，於美式賣場推出舒潔三層衛生紙超殺優惠活動。

圖、文／舒潔提供

一名網友日前於PTT論壇發問「家裡平日囤最多的東西是什麼？」引發網友熱烈回應，不少網友公認居家必囤品項之一就是全家人每天都會用到的衛生紙！物價持續飛漲，精打細算的民眾大多會瞄準賣場優惠期間手刀囤貨，買多省多、為荷包省下可觀支出！

前陣子國民品牌舒潔祭出全民抗漲行動，於美式賣場推出舒潔三層衛生紙超殺優惠活動，不少民眾在網路上分享此一CP值爆表優惠，推爆以超殺價格買到紙質柔軟厚實的第一品牌舒潔衛生紙，真的是買到賺到！而錯失上次促銷活動的民眾也扼腕不已，紛紛敲碗期待好康再度降臨。

深受鐵粉喜愛的舒潔品牌聽到民眾心聲，在黑五落幕後，超大手筆於年前再度攜手美式賣場，推出為期14天的年度最狂會員日折扣特惠活動，自12月11日起至12月24日止，活動期間內祭出單串舒潔衛生紙(24入)狂降70元、整箱舒潔濕式衛生紙(14入)狂降80元的雙重優惠，「乾+濕」一起買省更大。懶得出門或習慣線上購物的民眾也不用擔心，線上箱購大容量舒潔三層衛生紙(60入)或濕式衛生紙(32入)均可折價180元。此年度超狂特惠消息一傳出，立即引發內行網友狂讚這價格實在太佛心，一次購買三層衛生紙與濕式衛生紙，省下來的錢可到熱食區買份海鮮卷加單片比薩還有找！想大省荷包的民眾可千萬別錯過。

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關鍵字：

舒潔美式賣場年前衛生紙促銷囤貨省錢

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