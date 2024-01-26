超商周末優惠一次看！零食、氣泡水通通買1送1　衛生紙下殺12元

▲7-11門市自今（26）日起推出「超值五六日」優惠，眾多品項下殺買1送1。（圖／記者蕭筠攝）



記者周姈姈／綜合報導

再撐一下，馬上就要放假了！就有超商自今（26）日起推出連續3天周末優惠，超多品項像是氣泡水、零食、罐裝黑咖啡等通通下殺買1送1，另外還有甜筒加10元多1件、泡麵任選2件43元、衛生紙90抽8入特價95元等優惠，趕快把握便宜買起來。

7-11門市自今（26）日起至1月28日止推出「超值五六日」優惠，超多品項下殺買1送1，有悅氏Light鹼性水720ml、UCC赤濃醇黑咖啡185g、Cheers氣泡水500ml、葡萄王康普茶葡柚蜜香530ml、Mini口口香芝士脆風味／蝦條經典風味、韓國Sweetory餅乾切達起司／卡門培爾起司、Bourbon一口草莓牛奶餅乾、DoDoME口袋型迷你純水濕紙巾。

▲7-11門市「超值五六日」優惠一次看。（圖／7-11提供）



另外還有「CITY PRIMA精品大熱美／精品大熱拿（衣索比亞／瓜地馬拉）任選2杯129元」、「來一客杯麵京燉肉骨／韓式泡菜／川辣牛肉任選2件43元」、「杜老爺高級甜筒加10元多1支」、「桂格養氣人蔘雞精特價39元」、「栗庵甘栗仁120g第2件20元」、「鄧師傅招牌滷肉飯2件69元」、「照燒章魚貝果比薩／德式辣腸貝果比薩任選第2件5折」、「日本DoDoME洗衣球（72入）特價199元」、「Lenor衣物芳香豆40ml任選5件69元」、「舒潔棉柔抽取衛生紙90抽8入特價95元」、「CR 2WARM雙面暖絨衣全系列任選加99元多1件」。

▲速食店最新優惠券快收。（示意圖／業者提供，下同）

21PLUS、21風味館最新「21熟客券」來了，一次搜集9款人氣品項下殺買1送1，包括「時蔬雞汁飯」「雪豆腐布丁」、「雞肉洋蔥圈」、「烤雞蓉玉米濃湯」、「雞汁甜玉米」、「冬瓜檸檬凍飲」、「蜂蜜綠茶」以及「買烤半雞送烤餅」、「買烤全雞送披薩」等。

加碼還有第2件半價等收，包括「香草烤雞腿+青花椒麻炸雞」、「21香草烤半雞」，以及周一、周三限定組合優惠有「21香草烤半雞79折」、「21香草烤雞腿·雙炸餐77折」，即日起只要於門市出示活動圖片即可享優惠，提醒優惠券發放至4月16日，可使用至4月26日，台大微風、togo門市則不適用此優惠。

▲熟客券優惠一次看。（圖／翻攝官網）