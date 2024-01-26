　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商周末優惠一次看！零食、氣泡水通通買1送1　衛生紙下殺12元

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲7-11門市自今（26）日起推出「超值五六日」優惠，眾多品項下殺買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者周姈姈／綜合報導

再撐一下，馬上就要放假了！就有超商自今（26）日起推出連續3天周末優惠，超多品項像是氣泡水、零食、罐裝黑咖啡等通通下殺買1送1，另外還有甜筒加10元多1件、泡麵任選2件43元、衛生紙90抽8入特價95元等優惠，趕快把握便宜買起來。

7-11門市自今（26）日起至1月28日止推出「超值五六日」優惠，超多品項下殺買1送1，有悅氏Light鹼性水720ml、UCC赤濃醇黑咖啡185g、Cheers氣泡水500ml、葡萄王康普茶葡柚蜜香530ml、Mini口口香芝士脆風味／蝦條經典風味、韓國Sweetory餅乾切達起司／卡門培爾起司、Bourbon一口草莓牛奶餅乾、DoDoME口袋型迷你純水濕紙巾。

▲▼7-11門市推出周末優惠。（圖／7-11提供）

▲7-11門市「超值五六日」優惠一次看。（圖／7-11提供）

另外還有「CITY PRIMA精品大熱美／精品大熱拿（衣索比亞／瓜地馬拉）任選2杯129元」、「來一客杯麵京燉肉骨／韓式泡菜／川辣牛肉任選2件43元」、「杜老爺高級甜筒加10元多1支」、「桂格養氣人蔘雞精特價39元」、「栗庵甘栗仁120g第2件20元」、「鄧師傅招牌滷肉飯2件69元」、「照燒章魚貝果比薩／德式辣腸貝果比薩任選第2件5折」、「日本DoDoME洗衣球（72入）特價199元」、「Lenor衣物芳香豆40ml任選5件69元」、「舒潔棉柔抽取衛生紙90抽8入特價95元」、「CR 2WARM雙面暖絨衣全系列任選加99元多1件」。

▲21PLUS、21風味館祭出限時優惠。（圖／業者提供）

▲速食店最新優惠券快收。（示意圖／業者提供，下同）

21PLUS、21風味館最新「21熟客券」來了，一次搜集9款人氣品項下殺買1送1，包括「時蔬雞汁飯」「雪豆腐布丁」、「雞肉洋蔥圈」、「烤雞蓉玉米濃湯」、「雞汁甜玉米」、「冬瓜檸檬凍飲」、「蜂蜜綠茶」以及「買烤半雞送烤餅」、「買烤全雞送披薩」等。

加碼還有第2件半價等收，包括「香草烤雞腿+青花椒麻炸雞」、「21香草烤半雞」，以及周一、周三限定組合優惠有「21香草烤半雞79折」、「21香草烤雞腿·雙炸餐77折」，即日起只要於門市出示活動圖片即可享優惠，提醒優惠券發放至4月16日，可使用至4月26日，台大微風、togo門市則不適用此優惠。

▲21PLUS、21風味館最新熟熟客錢。（圖／翻攝官網）

▲熟客券優惠一次看。（圖／翻攝官網）

ET快訊
快訊／寒流餘威仍在！4縣市低溫警戒　入夜到明晨「跌破10度」
黃國昌：我絕不投蔡其昌！　曝4理由
一張大賺68萬！　LINE Pay「噴漲195％」
快訊／AV女優身亡　警破門見男女雙屍
快訊／新北2消防員羈押禁見
走一半遭潑化學液體！中國25歲女老師「上半身燒融」慘叫
黃色小鴨占領高雄！　「小鴨紅綠燈」地點曝
快訊／砂石車衝進停車場！　4車遭撞毀
2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網朝聖：仇恨的起點

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

除舊佈新！東購年終家電展　消費滿額最高送萬元回饋

超商周末優惠一次看！零食、氣泡水通通買1送1　衛生紙下殺12元

線上安太歲、點光明燈　2大熱門宮廟點燈開運免出門

年前採買省荷包了！　賣場「420款商品買1送1、現金紅包免費拿」

新年吃大餐靠「解膩小幫手」！「可爾必思」新包裝青春滿載

大鳥姊姊、漢堡神偷都來了！　麥當勞超Q「馬克杯對杯」限量開搶

【廣編】Callaway首創導入Ai技術智慧球桿！全桿面皆是「甜蜜點」引領高爾夫球運動新境界

【廣編】年節送禮送健康！萬歲牌大推典雅質感禮盒　送得體面收得開心

廚佛神級手藝＋國際級風味獎章認證桂格醇濃全脂奶粉！創意料理美味收服奶爸郭彥均

主播們口袋清單，美式賣場新春爆紅口袋零食！「吉祥七寶」小包裝又香脆

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

除舊佈新！東購年終家電展　消費滿額最高送萬元回饋

超商周末優惠一次看！零食、氣泡水通通買1送1　衛生紙下殺12元

線上安太歲、點光明燈　2大熱門宮廟點燈開運免出門

年前採買省荷包了！　賣場「420款商品買1送1、現金紅包免費拿」

新年吃大餐靠「解膩小幫手」！「可爾必思」新包裝青春滿載

大鳥姊姊、漢堡神偷都來了！　麥當勞超Q「馬克杯對杯」限量開搶

【廣編】Callaway首創導入Ai技術智慧球桿！全桿面皆是「甜蜜點」引領高爾夫球運動新境界

【廣編】年節送禮送健康！萬歲牌大推典雅質感禮盒　送得體面收得開心

廚佛神級手藝＋國際級風味獎章認證桂格醇濃全脂奶粉！創意料理美味收服奶爸郭彥均

主播們口袋清單，美式賣場新春爆紅口袋零食！「吉祥七寶」小包裝又香脆

業餘王者！合庫超狂22戰全勝　爆米花聯盟勇奪4連霸

民眾黨年終發1.5個月　滿3個月就可領到

用餐就送料理券！帕泰家1／28進駐義享　52折加購爽吃香蕉煎餅

高嘉瑜自豪辦公室格局完美「一卡皮箱就可進駐」　留一禮物給韓國瑜

男渾身酒氣惡臭撲鼻！豐原警送他回家　住破爛鐵皮屋原因曝

南區幸運屋主等到補漲效應　9年屋轉手賺1300萬

《換乘3》女5是台灣出身！「冬奧金牌選手」2011年入韓籍　身分掀網熱議

除舊佈新！東購年終家電展　消費滿額最高送萬元回饋

微軟驚傳遊戲部門裁員1900人　動視暴雪、Xbox全中招

美15歲少女遭3男同學拐出校外　星巴克廁所輪流性侵！家長怒告

一包不到11元 東森幣折後最低897元

消費熱門新聞

快訊／7-11開出2張千萬發票！

快訊／全家開出2張千萬發票！

速食店「9大品項買1送1」快收！

美式賣場新春爆紅口袋零食

全聯開出千萬、2百萬發票　幸運門市曝光

全台通路「激省優惠」最新懶人包

麥當勞超Q「馬克杯對杯」限量開搶

肯德基「開運金沙雞、金沙薯條」開賣

只有5天！超商現烤雞腿「買1送1」

超商獨家蠟筆小新一番賞！每抽有獎

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

超商2大夯品第2件10元限時3天搶

速食店「免費送堡」限時3天搶！

「平替版茅乃舍」全聯買得到！銅板價康寶日式美味高湯CP值超高

更多熱門

相關新聞

全台通路「激省優惠」最新懶人包

全台通路「激省優惠」最新懶人包

省荷包時間到！《ETtoday新聞雲》整理各大超市、量販、超商等通路祭出的最新限時優惠，這次有超多品項下殺買1送1，像是麥片、洗髮精、牙膏等，一定要把握便宜先囤貨，而愛喝咖啡的你也有福了，現在有美式、拿鐵等人氣品項「第2杯10元」優惠，換算下來單杯美式只要28元、拿鐵33元。

尾牙必吃！超商限量開賣「叉燒刈包」

尾牙必吃！超商限量開賣「叉燒刈包」

限時快買！超商大杯美式「只要28元」

限時快買！超商大杯美式「只要28元」

今天就吃！超商現烤雞腿「買1送1」

今天就吃！超商現烤雞腿「買1送1」

超商最新「撕樂杯」！撕了通通有獎

超商最新「撕樂杯」！撕了通通有獎

關鍵字：

超商優惠周末優惠省荷包省錢

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

快訊／7-11開出2張千萬發票！

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

LINE Pay首日衝破千元至1030　登興櫃股王

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

7成↑怨飛日機票「貴死」　他曝：考慮坐船

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面