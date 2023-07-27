【廣編】2023亞洲最佳企業雇主獎　金百利克拉克連續三年獲獎

▲金百利克拉克致力打造多元包容與團隊協作的工作環境，獲得HR Asia亞洲最佳企業雇主獎實至名歸。

【廣編特輯】

圖、文／金百利克拉克提供

畢業季來到！你心目中的最佳企業雇主應該具備哪些要件？亞州知名人力資源雜誌《HR Asia》近日公布2023年台灣區「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單。今年共有366家企業報名角逐、超過3萬名企業員工參與調查，為自家企業打分數。旗下擁有舒潔、Kotex靠得住、好奇等家喻戶曉品牌的金百利克拉克，從不到三成通過率激烈競爭中脫穎而出，連續第三年獲獎，成為員工心目中的最佳雇主！

2023台灣「亞洲最佳企業雇主獎」的主題為「擁抱多元與包容」，邀請企業員工針對「企業核心文化」、「自身工作感受」以及「團隊思考與行動」等三大面向進行評分，金百利克拉克在三大面向的得分均大幅高於業界平均，其中在「團隊思考與行動」面向更拿下接近滿分驚人成績！顯示金百利克拉克持續推動多元包容、創意彈性工作環境、鼓勵團隊協作的正向友善工作氛圍，獲得大多數員工認可。

在企業社會責任面向，金百利克拉克透過旗下品牌持續推動支持聯合國17項永續發展目標(SDGs)的環境永續計畫與性別平權倡議，包括舒潔率先於14年前推出台灣第一包通過FSC森林管理委員會永續驗證的衛生紙，為守護熱帶雨林盡心力，迄今仍是市場上唯一全系列紙品皆獲有FSC小樹標章的家庭用紙品牌，以最高標準守護森林與地球；在性別平權方面，Kotex靠得住於2020年率先在台灣啟動「She Can青春期生理教育公益專案」，與第一線健康教育教師合作，打造國內第一套月經桌遊與月經平權教案，深入國中校園鼓勵男女同學以開放態度認識月經議題，打造「來就來無所畏」的She Can精神，以消弭月經汙名化現象，此公益計畫三年多來已觸及超過十萬名國中生，持續幫助更多青少女打造正向自我。