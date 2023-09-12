荷包放大術！好市多舒潔三層衛生紙祭「年度最殺折扣」搶購人潮蓄勢待發

▲美式賣場常推出限時的促銷優惠，近期就推出超划算的衛生紙折扣，單包現省70元，預料將吸引民眾手刀採購補貨，為荷包大省一筆。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

物價驚驚漲之下，民眾想盡方法放大荷包！每當美式賣場舉辦衛生紙等生活日用必需品特賣，常常可看到大批民眾「人手一車」衛生紙的畫面，有的時候甚至層層疊疊堆得跟一座小山一樣，積極投入抗漲行動的網友分享表示「換季過敏衛生紙用太兇，趁特價趕快搶便宜省一波」、「看到優惠資訊嚇瘋，也太超值了吧」。

好市多近期推出會員日活動, 聯手舒潔推出年度最殺折價，9月11日起至9月21日活動期間，舒潔三層抽取衛生紙一串直接現省70元。許多網友都直呼跟平時的價格差太多了，買滿整車真的省很大！不少精打細算的民眾表示，衛生紙是日常消耗品，全家大小每天都會使用，早已養成隨時關注特價訊息的習慣，並抓準優惠期間一次大補貨，尤其是這次的優惠幅度非常有感、不掃貨實在對不起自己。

▲網友驚嘆會員日折扣太狂，買整車衛生紙還是超省。

近期好市多相關社團討論區有網友分享某些品牌衛生紙粉屑多，相當令人困擾。舒潔三層抽取式衛生紙厚度紮實、吸收力高，本來就是許多民眾的愛用款，不僅膚觸溫和，還能保持蓬鬆柔軟卻又強韌不易掉屑，讓死忠網友盛讚：「好用、柔軟不易破」、「舒潔三層真的蠻好用的～已經回不去」。

▲舒潔三層抽取式衛生紙質感柔軟又有韌性，不易掉屑的特性更是被許多網友激推。

放大荷包最佳時機來到，9月11日至9月21日好市多會員日舒潔三層特價優惠期間每包現省70元，一串只需349元，超佛折扣務必把握限時優惠。

▲9/11-9/21舒潔三層抽取式衛生紙現省70元，好市多優惠期限僅11天，要買要快。