1對男女開車無尾巷突迴轉　里港警覺可疑查獲毒咖包

▲里港警分局擴大臨檢 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

113年加強重要節日安全維護工作自今(1)日22時開跑，為期15日。為淨化年前治安，保障鄉親安全，里港警分局長温基興於晚間親自帶隊執行擴大臨檢勤務，針對轄區小吃部、卡拉OK等治安顧慮場所進行擴大臨檢及路檢稽查，查獲1對男女涉嫌施用毒品，訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦。

里港警分局第四組組長陳豐盛強調， 2024總統大選選舉圓滿落幕，惟治安工作永不停歇。春節期間，警方會針對轄區小吃部、卡拉OK、複合式KTV、電子遊藝場、酒吧等經常性發生或易聚眾鬥毆場所，結合掃黑、肅槍、緝毒、打詐等目標性作為，強力臨檢掃蕩不法。其中，在鹽埔鄉發現1對男女開車鹽埔鄉一處無尾巷突然迴轉，警方發現可疑攔檢，查獲毒咖啡包、尿液也呈陽性反應，帶回訊後依法送辦。

里港警方表示，另為防範民眾尾牙餐敘後酒駕造成交通事故，增強取締路檢盤查力道，有效嚇阻犯罪，也讓民眾安心。



里港警分局分局長温基興表示，農曆春節是闔家團員最重要的節日，里港分局全體同仁將全心投入治安及交通安全維護工作，有效維護屏北地區治安平穩、交通順暢、民眾安心，讓民眾安心、快樂過好年。