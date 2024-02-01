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春節前變天！小年夜雨區擴全台　「挑戰強烈冷氣團」最冷時刻曝

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▲下周一鋒面通過，下周三晚間到下周四小年夜華南雲雨區東移，降雨機會增。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(1日)晨有霧，白天消散回溫，明天周五東北季風短暫南下，北東轉短暫陣雨，不過周末將回到溫暖穩定天氣，緊接著周日晚間又有鋒面接近，下周一鋒面通過全台有短暫雨機會，冷空氣接力灌頂，除一路降溫外，下周三到下周四小年夜全台都有降雨，這波冷空氣有機會挑戰強烈冷氣團，最低溫將落在初一前後。

天氣風險公司分析師李至晟表示，今持續受東南風影響，暖濕空氣移入台灣，因東南風的風速不大，迎風面東半部只有非常零星的降雨，白天各地還是可見陽光，並且快速升溫，北部市區可來到25度左右，越往南走氣溫越高，中南部內陸還是有機會到30度以上，明天東北季風南下後會稍微緩和。

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明天清晨將有一波微弱東北季風短暫影響台灣，李至晟表示，明天北部、東半部轉為陰短暫陣雨天氣，基隆北海岸跟宜、花一帶山區雨勢較明顯，白天高溫也會連帶下降，來到20度左右；中南部除海峽沿岸風勢增強，稍微轉涼以外，影響不大，周末兩天又會回到類似近期溫暖而穩定天氣。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

不過周日晚間又有鋒面接近，李至晟指出，屆時各地雲量增多，不排除中北部會提早有些零星降雨，鋒面本體在下周一白天通過時，全台都有短暫雨機會，而且高溫下降；下周二起開始轉為東北季風的天氣型態，不過前期冷空氣不強，只有迎風面的白天高溫受到影響。

不過過年前夕又將變天，李至晟說明，下周三晚間到下周四小年夜，華南雲雨區東移，並為全台帶來普遍性降雨，後續水氣減少的同時，氣溫會顯著下滑。

李至晟提醒，目前預測最低溫的時間將落在初一(10日)前後，強度以冷氣團或強烈冷氣團的等級機會較大，北部低溫大概在12度上下；中南部地區還要看水氣量而定。不過可以肯定的是這個春節是要留意保暖的，可以先準備好比較厚重衣物。

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