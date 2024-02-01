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健全娛樂稅籍！花蓮展開實地清查　稅務局：如實申報免受罰

▲花蓮地方稅務局即日起展開娛樂稅稅籍清查作業，實地至商家查訪營業狀況。（图／花蓮稅務局提供）

▲花蓮地方稅務局即日起展開娛樂稅稅籍清查作業，實地至商家查訪營業狀況。（图／花蓮稅務局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣地方稅務局為健全娛樂稅稅籍，即日起展開全縣娛樂稅稅籍清查作業，實地至商家查訪營業狀況。呼籲提供娛樂設施之營業人，如尚未辦理登記或變更登記及代徵報繳娛樂稅手續者，為維護自身權益，請儘速依法辦理登記，以免遭查獲而受罰。

稅務局指出，清查對象包括營業人經營電影業、歌廳業、高爾夫球場業、舞廳舞場業、電子遊戲機業、有節目餐飲業、視聽視唱業（KTV、電話亭式KTV、卡拉OK等）及其他提供娛樂之行業（例如實境體感娛樂設施、電動搖搖馬、娃娃機、投籃機、資訊休閒業、機動遊藝樂園、機動遊艇、動力飛行器及各類遊戲設施等）。

該局表示，娛樂稅之納稅義務人，為出價娛樂之人，而娛樂場所、娛樂設施或娛樂活動之提供人或舉辦人為娛樂稅之代徵人。為執行清查作業，該局將派員逐家調查營業狀況，請各經營娛樂業者配合辦理。

稅務局再次提醒，依法應代徵娛樂稅之業者，請記得於開業、遷移、改業、變更、改組、合併、轉讓及歇業前，向主管稽徵機關辦理娛樂稅代徵及報繳手續，如有未依規定辦理者，將被處新台幣1萬5千元以上15萬元以下罰鍰。

又若娛樂稅代徵人不為代徵或短徵、短報、匿報娛樂稅者，除追繳稅額外，按應納稅額處5倍至10倍之罰鍰，請各經營娛樂業者，應留意配合辦理以免受罰。

業者若有任何疑問，可利用該局免付費服務電話0800-386969或總機8226121轉148，將有專人詳細為您解說。

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