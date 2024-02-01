下班如何安排休閒時間？他嘆人生剩工作　網：就是沒目標

▲一名社會新鮮人表示，自己平日完全沒有休閒時間。（圖／ETtoday資料照）

記者鄭文晴／綜合報導

下班後會利用時間做什麼事呢？一名社會新鮮人表示，自己是早八晚五，下班回家通常都是晚上七點，洗完澡後就只想躺床耍廢，幾乎沒什麼休閒時間，便好奇詢問大家是如何分配時間的。網友熱烈分享各自的下班安排，有打鼓、上健身房、學縫紉等等，認為擁有目標跟興趣，才能讓自己有豐富的生活。

原PO在PTT以「大家平日下班後還會有自己的休閒嗎？」為題指出，前幾個月開始第一份工作，每天八點上班五點下班，但平均每天加班一小時，到晚上六點才下班，下班在公司吃晚餐到六點半，騎車回家差不多七點，洗完澡都快八點，再加上上班整天很累，只想睡覺幾乎沒有自己的休閒時間。

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原PO接著說，如果自己沒有在十一點前入睡，隔天一定會很累，所以頂多滑一下手機看個影片，差不多十點半就準備上床睡覺，只有假日才真的有時間去做自己想做得事，但這種生活並不是自己想要的，「人生好像就是一直在上班而已」，便詢問網友們平日是如何分配自己的休閒時間，以及有空去做自己想做的事情嗎？

一些有經驗的上班族表示，「以前第一份工作完下班還去補習進修，不然就約妹吃飯，跟朋友喝酒，都弄到1點左右才睡」、「剛畢業大概是這樣，建議下班不要馬上回家，先去做點別的事或者上課」、「還是要培養休閒興趣，不然老了怎麼辦」、「9點上班8點下班，娛樂就是回家看小孩寒假在家搞什麼事」、「看心情，每周一天一小時的舞蹈課，其他日子就玩縫縫紉」、「我也差不多時間下班，會去練鼓、回家煮飯吃、健身房運動，弄一弄回家洗完澡大概10點到11點之間，剛好準備睡覺，很充實的下班時間。」

另外也有不少認為原PO沒有目標，「有強迫加班嗎？就算6點下班也很多時間做自己的事，你可能沒什麼興趣或目標吧？有的話你就會把時間擠出來，以後結婚有小孩會更沒時間」、「就算摸到8點，最少還有兩小時，工作還八成不用勞力，就是過太爽又沒目標才會這樣。」