堅持3點起床畫畫...彩虹爺爺心繫「大家早上就來」　盧秀燕贈褒揚狀

記者許權毅／台中報導

一手建立彩虹眷村的彩虹爺爺黃永阜享嵩壽101歲辭世，今（1）日在台中殯儀館舉行告別式，會場採用大量粉紅色、彩虹意象，與彩虹爺爺生前所畫作品當作布置。台中市副市長黃國榮也代表市長盧秀燕到場致意，致贈褒揚狀。

▲彩虹爺爺黃永阜101歲辭世，今日在台中殯儀館舉行告別式。（圖／記者許權毅攝）



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黃永阜義女在告別式上說，爺爺以前總會在晚上或是一大早3、4點起床，拎著小椅子、提著油漆桶開始作畫，義女曾經問過爺爺「為何堅持這麼早開始畫畫？」彩虹爺爺則說：「因為油漆乾需要時間，遊客早上就來了，只能晚上或凌晨就起來畫畫。」就是體貼遊客，希望大家能好好欣賞。

▲▼彩虹爺爺義女回憶起爺爺生前，曾堅持3、4點起床作畫，就是擔心遊客早上就來，油漆來不及乾。（圖／記者許權毅攝）



義女說，想起過往好像歷歷在目，以前爺爺就會待在彩虹眷村等大家來。看見情侶，就會祝福「永結同心、百年好合」，看見小孩就會說「好聰明好漂亮，以後一定做大官」，遇到長者就會祝福「耳朵大，長命百歲」，就算一個人來逛逛，爺爺也會說「男的高大帥氣、女的富白貌美」。

▲▼彩虹爺爺黃永阜告別式以粉紅色、彩色為主布置。（圖／記者許權毅攝）



後來彩虹爺爺在某個下雨天出門作畫，結果不小心摔倒，至此減少出門作畫，但仍會在家裡用畫紙或日曆畫畫。義女最後說：「原來離別是來不及說告別的，此別已無再見，萬事都有盡頭，唯獨思念沒有，爺爺長眠我們長想念，大家想念爺爺，歡迎常來彩虹眷村，爺爺的精神會永存。」

▲台中市副市長黃國榮代表市府致贈褒揚狀。（圖／記者許權毅攝）



台中市副市長黃國榮表示，爺爺無限的想像力跟創造力，創出了很多很有趣的作畫，這個景點被稱為世界上必訪景點之一，彩虹爺爺創造了一個國際級景點，吸引上百萬遊客，不只是對藝術貢獻，也是觀光有重大貢獻。

黃國榮表示，爺爺100多歲，圓滿走完人生，今日台中市長盧秀燕特別頒發褒揚狀，如同爺爺義女所說，爺爺雖然已經離開我們，但精神會永遠留在我們心中。