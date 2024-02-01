市售白蘿蔔10件農藥殘留！不合格率近3成　超標名單曝光

▲消基會檢測市售白蘿蔔，發現10件有農藥殘留，5件不符規定，不合格率近3成。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

現在正是白蘿蔔產季，消基會抽驗18件市售白蘿蔔，今（1日）公布結果，其中10件有農藥殘留，有5件不符合農藥殘留根莖類規定，不合格率為28％。消基會指出，5件不合格樣品，4件來自超市，其中1件來自台南市農會超市，驗出高達11項農藥品項，另全聯銷售來自中國的白蘿蔔也超標；消基會提醒農會，在提升農民收益時，也要把關品質，否則會讓消費者失去信心。

每年11月到隔年3月是白蘿蔔產季。由於過去食藥署公布白蘿蔔檢測，普遍有農藥殘留狀況，消基會為了解實際狀況，在去年11月底至12月初，在六都及南投縣批發市場、農會生鮮超市、連鎖超市及傳統市場等地購買，共計購得18件樣品，2件標示為有機白蘿蔔，2件標示為中國大陸進口，7件標示為台灣生產。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消基會檢驗長凌永健指出，18件白蘿蔔樣品中，有10件檢出農藥，有5件不符合《農藥殘留容許量標準》根莖類規定，不合格率達28％。5件不合格樣品，分別來自濱江果菜市場、全聯觀音中山店、台南俗俗的賣生鮮超市、台南市農會超市、高雄愛國超市壹大店，其中全聯觀音中山店的白蘿蔔來自中國，台南市農會超市則驗出高達11項農藥品項。

▲消基會抽驗市售白蘿蔔，編號15的樣品驗出11項農藥殘留；編號7則是全聯販售、來自中國的樣品，同樣驗出農藥殘留。（圖／記者許敏溶攝）

消基會發行人胡峰賓表示，檢出不合格農藥皆為殺蟲劑，殘留農藥含量超過安全容許量者，違反《食品安全衛生管理法》規定，依法應處6萬元以上、2億元以下罰鍰；情節重大者，並得命其歇業、停業一定期間、廢止其公司、商業、工廠之全部或部分登記事項，或食品業者登錄；經廢止登錄者，1年內不得再申請重新登錄。

消基會董事長吳榮達表示，從結果看來，白蘿蔔檢出農藥不合格比率偏高，且又是在產季，顯示白蘿蔔農藥殘留狀況仍未改善，呼籲中央主管機關進行跨部會協商，統一資料庫結構、建置追溯性識別和供應鏈資料，加入追蹤和驗證蔬果來源功能，達到「源頭控管」風險管理及危險降低目標。

吳榮達也建議民眾烹煮白蘿蔔前，先浸泡10至15分鐘，再於流動清水下用軟刷刷洗，將表皮確實刷洗乾淨。