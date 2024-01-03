傳統市場「有機蔬菜」7種農藥殘留！累計超標2017倍　超毒名單曝

▲消基會抽驗傳統市場販售有機蔬菜，3件有2件不合格，其中1件超標2千倍。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

民眾對食安意識提升，有機農產品便因應而生。但消基會今（3日）公布針對黃昏與傳統市場販售蔬菜進行抽驗，12件蔬菜中有4件驗出農藥殘留，另3件標榜「有機蔬菜」，經檢驗有兩件超標，等於超過6成不合格，其中有機皇宮菜超標逾2千倍，有機紅莧菜則超標116倍。消基會提醒民眾，選購有機蔬菜要有取得驗證標章，也提醒主管機關加強查緝。

隨著國人越來越重視食安，標榜「沒有農藥」的有機農產品成為不少民眾首選。消基會接獲消費者反應，部分市場攤商販售的蔬菜標示「有機」，卻不清楚是否為真，消基會在去年8月間，在雙北及台中市傳統市場及黃昏市場進行採樣，共購得12件樣品，並在今天公布農藥殘留檢驗結果。

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消基會檢驗長凌永健表示，抽驗的12件蔬菜中，傳統及黃昏市場各6件，總計有4件驗出農藥殘留，不合格率超過3成，包括新北板橋區湳興公有零售市場販售的有機皇宮菜、同一市場販售皇宮菜，台中市西區向上市場販售有機紅莧菜，以及新北土城區清水黃昏市場販售的韭菜。

凌永健進一步指出，上述4件不合格蔬菜中，有機皇宮菜驗出7種農藥殘留，累計超標2017倍，有機紅莧菜則有3種農藥殘留，累計超標116倍，而且售價還是一般紅莧菜的3倍。另外兩種蔬菜各驗出一種農藥殘留，超標2倍。等於抽驗3件散裝的有機蔬菜，有2件不合格，且農藥殘留超標。

▲消基會抽驗傳統市場販售有機蔬菜，其中有機皇宮菜超標2017倍。（圖／記者許敏溶攝）

消費者報導雜誌發行人胡峰賓指出，「有機」是法定名詞，未經驗證合格的農產品不能擅用有機這兩個字，若不是有機商品但以有機商品名義販售，恐觸犯《有機農業促進法》，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得按次處罰；若確實是有機商品，但現場未出示證書影本，可根據《有機農業促進法》規定要求限期改正；屆期不改正者可處3萬元以上30萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

消基會董事長吳榮達則提醒民眾，有機蔬菜除包裝上會標示「有機」字樣，還可認明「有機農產品標章」、「驗證機構名稱」及「驗證證書字號」這3項資訊，散裝有機蔬菜為沒有上述資訊，則避免購買，以免買到假有機。另呼籲政府加強對傳統市場抽驗，並提醒攤商勿自行標示「有機」，以免觸法挨罰。

▲傳統市場「有機蔬菜」驗出7種農藥殘留，累計超標2017倍。（圖／記者許敏溶翻攝）※點圖放大