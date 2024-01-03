　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

市場「假有機」蔬果農藥爆表　農糧署：標示不實最高開罰60萬元

▲▼消基會抽驗傳統市場販售有機蔬菜，逾6成不合格，其中1件超標2千倍。（圖／記者許敏溶攝）

▲消基會抽驗傳統市場販售有機蔬菜，標榜有機蔬菜也有超標農藥殘留。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

消基會今（3日）公布傳統市場蔬菜抽驗結果，12件蔬菜中有4件驗出農藥殘留，其中有2件還標榜「有機蔬菜」，但販賣現場並沒有展示相關有機證明。農業部農糧署表示，若攤商自行以立牌書寫「有機」字樣，未展示有機農產品驗證證書影本，依法最高開罰30萬元罰鍰；若假冒有機商品販售，最高可處60萬元罰鍰。

農糧署表指出，依據《有機農業促進法》規定，要以有機名義標示販售農產品，須經第三方驗證機構稽核把關，確認產銷全程均能符合有機驗證基準相關規定，才能通過驗證，包裝販售的有機農產品應明顯標示品名、原料名稱、農產品經營者名稱、地址、電話號碼、原產地、驗證機構名稱、驗證證書字號等應標示事項，包裝上也會標示有機農產品標章。

[廣告]請繼續往下閱讀...

農糧署說，至於散裝零售蔬菜，業者應以告示牌展示品名、原產地（國）、驗證證書影本或進口有機農產品同意文件影本。若未按規定標示者，將要求限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。此外，若非有機農產品，卻以有機名義販售，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

農糧署表示，為協助消費者辨識合格有機農產品，已建置「台灣有機農業資訊網」，消費者可按標示或告示資訊，查詢相關驗證狀態資訊。如遇有疑似違規販賣有機農產品，可檢具事證提供轄管地方政府查辦。

ET快訊
張誌家火化將返台　姊盼「低調陪弟回家」：告別式會讓大家知道
吳淡如石川開店遇強震「斷聯員工」：房子不知垮了沒
衛星對比照曝光　珠洲、輪島市淪廢墟
日航證實開始支付賠償金！　空服員「用擴音器」疏散367乘客
中國官方出手！開鍘5000名直播主　多人遭永久停權

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

市場「假有機」蔬果農藥爆表　農糧署：標示不實最高開罰60萬元

12星座2024年「財運排行」曝！射手薪資大增　第1名遇貴人發大財

1食物有雞蛋「蛋白質卻僅8%」！營養師：孩童吃多恐長不高

砍39刀面目全非！王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

習慣與不愛了只有一線之隔？12星座「3舉動」可能暗示想還給彼此自由

被郵務耽誤的保險公司！全國最佳壽險公司出爐　中華郵政奪3獎

春節前為好發期　嘉基建議自費疫苗+公費疫苗加強抵抗力　

冷氣團最強時刻到！明晨「7縣市10°C↓」　周末再變天轉濕冷

亞聯客運翻車！運安會調查出爐　出事前1分鐘司機「頻繁往左低頭」

姊當伴娘穿「低胸裸紗禮服」！新娘妹氣炸：還連換4套戴頭冠

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

電話亭KTV唱一半遭開門　妹子意外與陌生人合唱！

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

調味罐「卡粉」太難倒　教你1妙招輕鬆取用！

市場「假有機」蔬果農藥爆表　農糧署：標示不實最高開罰60萬元

12星座2024年「財運排行」曝！射手薪資大增　第1名遇貴人發大財

1食物有雞蛋「蛋白質卻僅8%」！營養師：孩童吃多恐長不高

砍39刀面目全非！王欣儀姊被棄屍路邊　冷血兇手「最終下場曝光」

習慣與不愛了只有一線之隔？12星座「3舉動」可能暗示想還給彼此自由

被郵務耽誤的保險公司！全國最佳壽險公司出爐　中華郵政奪3獎

春節前為好發期　嘉基建議自費疫苗+公費疫苗加強抵抗力　

冷氣團最強時刻到！明晨「7縣市10°C↓」　周末再變天轉濕冷

亞聯客運翻車！運安會調查出爐　出事前1分鐘司機「頻繁往左低頭」

姊當伴娘穿「低胸裸紗禮服」！新娘妹氣炸：還連換4套戴頭冠

日版《消失情人節》岡田將生自認「適合當女主」　影評讚：萌到無法抗拒

張誌家火化將返台　姊盼「低調陪弟回家」：告別式會讓大家知道

新東陽西湖服務區通過ISO 50001:2018能源管理認證　助地球永續

汐止立委選情膠著　藍大於綠？上屆賴品妤險勝1.5%

紅海危機　達飛「亞洲地中海航線」運價漲100％

市場「假有機」蔬果農藥爆表　農糧署：標示不實最高開罰60萬元

《FF14》喊卡「輪島塗」合作企劃　石川震災影響供貨陷困境

華信航空ATR新機今抵台　首創ATR添加永續航空燃油

任賢齊偷帶爸爸看電子花車！　「見透視裝張大嘴」被媽抓包嚇翻

吳淡如石川開店遇強震「斷聯員工」！　吐擔憂：房子不知垮了沒

太冷了！萌貓對暖扇鞠躬取暖　「認真烤腦袋」網笑：想燙頭髮

生活熱門新聞

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

姊遭刺39刀！王欣儀17歲「忍痛認屍」

鋒面來了！今雨區擴大越晚越冷　連3天探10℃↓

379人日航窗外火海　「一堆人還坐等空姐指令」

注意安全！今年「逢9犯太歲」　年齡層一次看

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

快訊／09:43花蓮縣豐濱鄉規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

姊當伴娘穿「低胸裸紗禮服」！妹氣炸：我才是新娘

「乾兄妹宣傳車」被放話開罰！小商人怒加碼

獨／「嬌潤泉」洗面乳有假　正妹洗到爛臉

一早上班「好幾人退LINE群組」！全場：寧不拿年終

女歌手「巨乳寫真4選1」辣暈一票鄉民　嬌喊幫挑封面

移動式七星飯店！台鐵首推奢華「福爾摩沙寢台列車」　躺著看星空

更多熱門

相關新聞

傳統市場「有機蔬菜」7種農藥殘留！累計超標2017倍　超毒名單曝

傳統市場「有機蔬菜」7種農藥殘留！累計超標2017倍　超毒名單曝

民眾對食安意識提升，有機農產品便因應而生。但消基會今（3日）公布針對黃昏與傳統市場販售蔬菜進行抽驗，12件蔬菜中有4件驗出農藥殘留，另3件標榜「有機蔬菜」，經檢驗有兩件超標，等於超過6成不合格，其中有機皇宮菜超標逾2千倍，有機紅莧菜則超標116倍。消基會提醒民眾，選購有機蔬菜要有取得驗證標章，也提醒主管機關加強查緝。

高麗菜盛產過量價格下跌　市場每顆不到50元

高麗菜盛產過量價格下跌　市場每顆不到50元

草莓怎麼洗才乾淨？　正確3步驟一次看：先別切蒂頭

草莓怎麼洗才乾淨？　正確3步驟一次看：先別切蒂頭

營養師傳授「農藥不殘留」草莓清洗秘訣

營養師傳授「農藥不殘留」草莓清洗秘訣

Mia C'bon超市、錢都都上榜！蔬果抽驗64件不合格

Mia C'bon超市、錢都都上榜！蔬果抽驗64件不合格

關鍵字：

有機農藥消基會農糧署有機標章

讀者迴響

熱門新聞

2裝潢工失聯！另一半聽手機鈴聲找人　驚見躺掀床內死亡

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

王欣儀姊被砍39刀亡「男友是戴立忍」！激動遭軍方軟禁

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

《GE王者之劍R》2月底關服玩家不捨

「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：全都坐下

即／日本北九州市商店街「大規模起火」！

看準「越混越大尾」！「乾哥」傳被黑幫鎖定挖角

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

7縣市低溫特報　探10度以下時段曝

日本強震「報應來了？」主播下場慘

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

即／羽田塔台「未准許」海保機進跑道！

更多

最夯影音

更多
美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道

美台離職風情大不同！　祝福歡送VS怕別人知道
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

《單身即地獄3》官熙宇宙「3女大暈船」　新歡沒能跟他約會「直升機上爆哭」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面