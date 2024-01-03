市場「假有機」蔬果農藥爆表　農糧署：標示不實最高開罰60萬元

▲消基會抽驗傳統市場販售有機蔬菜，標榜有機蔬菜也有超標農藥殘留。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

消基會今（3日）公布傳統市場蔬菜抽驗結果，12件蔬菜中有4件驗出農藥殘留，其中有2件還標榜「有機蔬菜」，但販賣現場並沒有展示相關有機證明。農業部農糧署表示，若攤商自行以立牌書寫「有機」字樣，未展示有機農產品驗證證書影本，依法最高開罰30萬元罰鍰；若假冒有機商品販售，最高可處60萬元罰鍰。

農糧署表指出，依據《有機農業促進法》規定，要以有機名義標示販售農產品，須經第三方驗證機構稽核把關，確認產銷全程均能符合有機驗證基準相關規定，才能通過驗證，包裝販售的有機農產品應明顯標示品名、原料名稱、農產品經營者名稱、地址、電話號碼、原產地、驗證機構名稱、驗證證書字號等應標示事項，包裝上也會標示有機農產品標章。

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農糧署說，至於散裝零售蔬菜，業者應以告示牌展示品名、原產地（國）、驗證證書影本或進口有機農產品同意文件影本。若未按規定標示者，將要求限期改正，屆期不改正者，可處3萬元以上、30萬元以下罰鍰。此外，若非有機農產品，卻以有機名義販售，可處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

農糧署表示，為協助消費者辨識合格有機農產品，已建置「台灣有機農業資訊網」，消費者可按標示或告示資訊，查詢相關驗證狀態資訊。如遇有疑似違規販賣有機農產品，可檢具事證提供轄管地方政府查辦。