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營業額1個月少10萬！老闆揪出女店員喊告「店東有喜休業2天」

店內缺少近10萬元，老闆揪出內鬼楊姓女員工，心寒提告。（圖／取自臉書）

▲店內缺少近10萬元，老闆揪出內鬼楊姓女員工，心寒提告。（圖／取自臉書）

文／CTWANT

近日，台東市知名自助便當店的老闆察覺一個月內的營業額短少近10萬元，調閱監視器畫面後，發現犯人竟是工作三年半的楊姓女員工，其利用職務之便中飽私囊，且手法相當專業，隨後老闆報警處理，並在店門口貼上「店東有喜休業兩天」的紙條，老闆表示：「我把送走有問題的員工當做喜事。」而被指控的楊女堅持自身清白、不願認錯道歉，令老闆瞠目結舌，決定提告。

便當店業者在20日發現當天營業額缺少許多，心覺事有蹊蹺，查閱店內營收狀況與調閱監視器後發現竟是店內員工，讓老闆崩潰：「真是養老鼠咬布袋。」據監視器畫面顯示，楊姓女員工手腳俐落的清點紙鈔，在過程中不時將鈔票藏進抽屜深處，熟練的避開監視器死角塞入自身口袋中，甚至會將錢夾在餐盤底下順手牽羊，便當店老闆透露：「她用外層大鈔作掩護，將金額較大的紙幣捲在金額小的外面，然後趁著沒人注意時，瞬間就將裡面那捲鈔票滑進口袋，動作快速又細膩，光是確認犯案動作就看了幾十遍。」

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便當店老闆說：「楊姓員工任職三年半，主要的工作是收銀與包便當，不過監視器畫面只能留存一個月，她拿了多少根本無從得知。」事發後，老闆並沒有要求女員工賠償損失，反而多次暗示其認錯就當沒這回事，不過楊女堅持不道歉，甚至搬家逃避責任，此行為讓老闆心寒，決定提告該名員工，讓其付出法律代價。

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