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東漂藝人林利霏化身送愛天使　為植物人家庭贈年禮+祝福紅包

▲藝人Gina林利霏，30日上午與創世台東院到宅團隊前往阿珠家關懷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲藝人Gina林利霏，30日與創世台東院到宅團隊前往阿珠家關懷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

年關將近！去年為愛女移居台東的藝人Gina林利霏，30日上午與創世台東院到宅團隊前往阿珠家關懷，提前為植物人家庭祝賀新年快樂，並致贈年禮及祝福紅包。

現年53歲的阿珠，去年因車禍緊急送醫，發現腦部腫瘤，進出開刀房多次仍未改善，並呈植物人狀態。因家人都在外地工作，阿珠未倒下前，除了要獨自打理家中生活大小事外，還要照顧精障的小兒子，如今所有重擔全落在媳婦身上。媳婦哽咽地說：「過往的年夜飯都是婆婆掌廚，親友們也念念不忘婆婆的一手好菜，現在她突然倒下了，這新年也不知道該如何團圓了。」

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藝人林利霏表示：「她長期都有在關注公益活動，對創世每年為弱勢舉辦的『寒士吃飽30活動』很有印象，很榮幸能參與，並親自送禮到植物人家。自己家中有一個7歲的小翰寶要照顧，來到阿珠家更能體會植物人家庭的辛苦，期盼大家一起付出愛，幫助台東偏鄉弱勢家庭溫暖過好年。」

▲藝人Gina林利霏，30日上午與創世台東院到宅團隊前往阿珠家關懷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

創世基金會台東院院長王玉鳳表示：「112年開始提供阿珠家到宅服務，由護理師到府指導照護技巧，紓緩阿珠長期臥床的不適，也為家屬帶來一份心靈上的支持與依靠。創世「第34屆寒士吃飽30尾牙」於29日至2月7日展開送禮行程，感謝社會大眾的支持，從零錢到數萬元，對弱勢獻出溫暖與關懷。歲末年終之際給艱苦人一餐溫飽、一個祝福紅包，在寒冬時刻是台灣最美麗與溫暖的風景。

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