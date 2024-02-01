「陳昭姿犯了很低級的錯誤」　黃光芹：民眾黨真是令人失望

▲立法院第11屆立法委員報到。（圖／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

喊出團進團出的民眾黨團，卻因立委陳昭姿的選票沾上印泥，被判定為無效票，讓自家立法院長參選人黃珊珊最終白營8張選票未全數拿下，只獲7票。事後，陳昭姿說明，自己清楚投給黃珊珊，但因為投票筆沾有印泥污染手指及選票，導致被認定為廢票，不過，資深媒體人黃光芹批評，「她的說詞，連我都不相信」。

黃光芹說，她跟陳昭姿很熟，過去她做試管子宮外孕動刀時，還是陳昭姿趕來簽同意書，把她送進手術室，但這會兒她不得不對事不對人，說一聲「昭姿姐，妳真的很不應該！」

黃光芹表示，這真是個很低級的錯誤，不過就投一張選票，最單純不過了，還能弄到滿手沾污，而且沒有發現，硬生生蓋出一張廢票，說什麼她都不相信，另之前有名嘴預測，民眾黨會有人跑票，並點名陳昭姿，因為她最綠、最獨。她還打包票說不會，如今，別說陳昭姿跳到黃河洗不清了，就連她也半信半疑。

黃光芹批評，民眾黨只有8席，藍綠兩黨票票入匭，一票都没有少，維持住自身政黨的主體性和尊嚴；而民眾黨呢？難道連投個票都不會、連只有8個人都管不好？事前的沙盤推演、步步為營，也付之一炬。真是令人失望。最後黃也語重心長的說，革命不是請客吃飯，民眾黨自己看著辦吧!