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看似花心…4星座其實「骨子裡超專情」！　愛上就是一輩子

渣男,兩性,滑手機,男朋友。（圖／記者李佳蓉攝）

▲有些星座被冠上「花心」的頭銜，事實上超專情。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

談戀愛時最怕遇到見一個愛一個，喜歡搞曖昧卻不想定下來的花心大蘿蔔，有些星座更是臭名昭彰讓人避之唯恐不及。占星YouTuber安德魯的賤聲房就點名別人口中大罵花心，其實「骨子裡超專情」的4大星座，他們選好一棵樹就會放棄整片森林，上榜者平時看起來可能給人不穩定的印象，一旦認定對方，愛上就是一輩子，跌破大家眼鏡。

誤會大了！看似花心卻超專情4大星座，一定要參考太陽及金星：

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1.射手座

說到漂泊不定、花心的星座，射手座榜上有名，但其實他們內心比誰都渴望一份安定，這跟他們本身的戀愛經驗有關。年輕時還在當「戀愛練習生」的射手座，不懂得控制愛的力道，「一次給到滿」竭盡所能地想表現給對方看，附帶的龐大壓力卻也把緣分嚇跑，並非人人能接受，因此在戀愛初期就產生挫敗感，不只讓他們自怨自憐，也改變戀愛模式，面對往後的戀愛開始不認真、變得有些玩票性質，只因害怕受傷。

因此，若要找伴侶，可從有多次戀愛經驗，或在愛情中受過許多次傷的射手座下手，他們見過大風大浪、不慌不忙，年紀越大感情歷練越多，就越想談穩定的戀愛。若射手座碰到能給他們相同反應與熱度的對象，就會無視外面的花花世界，從今往後只屬於你。但若碰到只搞曖昧不告白的射手座，請醒一醒，他們沒那麼喜歡你。

2.雙子座

雙子座是個人人好，喜歡歡樂氣氛又口才好的星座，但有時講話總不小心讓人覺得「油」，給人花心、誰都可以撩的感覺。事實上在雙子座的世界裡，他們不分男女，只要和誰相處得開心都願意接近，享受與大家打鬧在一起的感覺，這並不代表他們喜歡撩你、逗你就是喜歡你。

若出現雙子座「認定的真愛」，就肯為對方付出，也會開始避嫌。在感情中，他們還蠻死心眼的，愛上一個人會變得細心又體貼，知道做哪些事會讓另一半不開心，也會避免跟異性走太近、玩太瘋。加上本身也是愛吃醋的星座，在愛情裡敏銳度很高，就看你怎麼和他們相處，若是以放養態度，不管也不唸，他們反而很乖、會主動報備；反之一天到晚囉嗦碎唸，什麼都要管，就會激起他們的叛逆因子，處處與你作對。

▲▼情侶、牽手、愛情 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲有些星座看似漂泊不定，但內心比誰都渴望一段刻骨銘心的愛情。（示意圖／免費圖庫pexels）

3.水瓶座

常給人浪子形象、很難定下來的印象，這跟水瓶座愛交朋友的個性有關，他們不太會替自己設限，和每個人都很要好，但在面對友情、愛情，心裡那條界線拉得很嚴實，不用擔心他們，雖然表現出來總是沒心沒肺，對什麼事都不在乎、不要緊。

水瓶座就是因為難追、讓人覺得難搞，因此被他們看中的你必須相信自己，既然他們選擇你、願意和你發展下去，就得相信他們對愛情的忠誠度、忠心度很高。雖然水瓶座嘴上老說「不談戀愛沒差」一切隨緣，但內心仍渴望真愛出現，因認為談戀愛很麻煩，所以沒有其他心思再去拈花惹草。不喜歡太多變化的他們，其實很享受穩定。

4.天秤座

背上花心的黑鍋，是天秤座天生的宿命，關鍵在於他們也是人人好、喜歡和諧氣氛，個性上的致命傷是「不會拒絕別人」，為了維持自己的形象與風度，一不小心惹得一身腥。大部分的天秤座都散發出一種迷人特質，不論是外在或內在氣質，讓他們特別與眾不同，就算不自己去拈花惹草，也會有一堆蒼蠅主動黏上來。

一旦能走進天秤座的心，他心心念念的絕對都是你，只要有喜歡的對象，萬事都會以對方為主，你所說的每句話、表現出來的每個小細節，他們都能記得很清楚。雖然過往風流史一段接著一段，但只要選擇了你，就會深情對待。

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