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世新大學與僑務委員會攜手　助力全球僑務新聞志工多元學習體驗

圖一：參與工作坊的海外僑務新聞志工陳龍禧（左二）四十年前於廣電系擔任講師，與陳清河校長（中）、僑務委員林美玲（右二）於廣電大樓前留影。（圖／世新大學提供）

▲ 參與工作坊的海外僑務新聞志工陳龍禧（左二）四十年前於廣電系擔任講師，與陳清河校長（中）、僑務委員林美玲（右二）於廣電大樓前留影。

文／公共事務室
圖／新聞傳播學院提供

為培育並提升僑務新聞志工的報導專業水平，世新大學携手僑務委員會於1月29日至2月2日舉辦「僑務新聞志工採訪編輯工作坊」，來自亞洲、美洲、歐洲及大洋洲海外新聞志工報名參與，學習新聞寫作和多媒體製作技能，深化對國內新聞媒體的了解，為未來在新聞領域發展奠定堅實基礎。

世新大學以卓越的傳播專業聞名，強調「全數位、全傳播」的理念，致力於培養具有國際視野和實務能力的傳播專業人才。校長陳清河表示，此次工作坊由學校與僑務委員會共同合作，透過多元的專業課程和實地媒體參訪，促進僑務新聞志工的專業發展，培育更具實戰經驗的報導人才。

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圖二：世新大學校長陳清河於課程進行前，前往教室歡迎來自世界各地的僑務新聞志工。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河於課程進行前，前往教室歡迎來自世界各地的僑務新聞志工。

新聞傳播學院阮明淑院長指出，為提供僑務新聞志工更全面的學習體驗，工作坊規劃了四門實用課程，由世新傳播學院專業教師以及業界資深人士進行授課。「公民新聞，有你有我」由客家電視台主播許儷齡講述深入台灣各地採訪不同族群文化的故事，強調做新聞要能踏出舒適圈，敞開心胸，就能有不一樣的視野，並提到在AI影響之下假新聞的氾濫，新聞工作者更應該自律，查證再查證，才能提供正確全觀的新聞內容，幫助社會進步。

「社群媒體新聞寫作與技巧」課程由世新新聞學陳秀鳳助理教授及中央社國際暨兩岸新聞中心副主任編輯陳承功共同授課，教導學員在社群媒體平台上進行新聞寫作的原則，強調不同平台的特性和使用習慣；「手機短視頻新聞」課程，由世新新聞系許志明助理教授及東森電視節目攝影編導彭德裕先生協同授課學員學習如何如何運用智能手機製作短視頻新聞，並掌握相關技巧和要點； 「智能攝製基地(LVS)參訪與實務」則由世新智能攝製基地技術總監邱子杭及李武錚老師帶領學員深入了解跳脫傳統的最新攝影棚技術。

圖三：中央社國際暨兩岸新聞中心副主任陳承功教導學員在社群媒體平台上進行新聞寫作的原則，強調不同平台的特性和使用習慣。（圖／世新大學提供）

▲ 中央社國際暨兩岸新聞中心副主任陳承功教導學員在社群媒體平台上進行新聞寫作的原則，強調不同平台的特性和使用習慣。

參與工作坊的23位海外新聞志工除了課程學習外，在主辦單位安排下參訪中華電視公司，深入了解電視公司的新聞製作流程、新聞節目的運營和管理方式，以及在報導新聞時所遵循的準則和倫理，經由實地參訪新媒體部門，讓新聞志工可以更深入地瞭解在新媒體領域的運作方式和策略，可以觀察到不同平台的內容製作、社群媒體經營、互動策略等，有助於瞭解國內新聞環境、媒體現況、趨勢和挑戰，並掌握最新的新聞報導方法和工具，也讓僑務新聞志工了解國內新聞工作者的工作方式和面臨的挑戰。

透過實際操作和結業作品的製作，僑務新聞志工能夠展示研習期間所學，進一步提升在新聞寫作和多媒體創作方面的能力，這次的活動提供志工們全面的學習體驗，加深對新聞領域的了解，促進專業成長。

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