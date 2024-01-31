嘉義太保課徵建築工地臨時稅　代表會拒排議程

▲▼ 太保市公所提請重審建築工地臨時稅，形成市民代表會攻防戰 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

太保市民代表會第九屆第五次臨時會今(31）日落幕，太保市公所基於捍衛全民稅收立場，於1月26日重新提案，函請代表會將「建築工地臨時稅」排入本次臨時會的議案討論；但代表會拒將此議案排入議程。今日臨時動議，吳宏哲代表提案要將建築工地臨時稅納入本次會期討論，大會舉手表決結果5：5，葉俊男主席裁示否決吳的提案，最終「建築工地臨時稅」將面臨遭刪除。

▲太保市民代表吳宏哲支持課徵建築工地臨時稅 。（圖／記者翁伊森翻攝）

太保市長鄭淑分表示，「建築工地臨時稅」一案，公所提請代表會覆議、重新提案，與吳宏哲代表提臨時動議，皆依法有據並指出，昨(30)日嘉義縣政府民政處楊健人處長於新聞上說明「太保市代表會審與不審(對工地臨時稅)，應係公所與代表會之間的協商，按照議事規則做即可；對代表提起的臨時動議，也就按照代表會議事規則處理」。

對於代表會從昨(30)日拒將公所提案排入議程，到今(31)日說要等上級機關函釋，種種做法的目的在於「拖延建築工地臨時稅審查程序」，以拖延的方式將此議案導向「刪除稅收」的結果。

蔡聰敏代表主張，在等待上級機關函釋出來以前，應照原稅收比例徵收，歲入不應有空窗期。朱聰麟代表強調，刪除建築工地臨時稅，損失的是全民！吳宏哲代表表示，代表會自斷財源的行為，已有不少民眾懷疑是「官商勾結」與「圖利特定建商」。

今日會議上，周玉岸代表欲請鄭淑分市長針對「建築工地臨時稅」加以說明，葉俊男主席裁示鄭市長無須說明，連鄭市長自行舉手欲發言，葉主席都不予理會。對此，周代表認為自己質詢權利受損、葉主席不尊重代表發言與質詢權利，籲請主席應依法主持議事。

葉千田代表為避免雙方衝除加劇，提出折衷辦法，將工地臨時稅調整為原稅收的五成，後續再視情況調整；但此說法遭林淑勉代表以臨時動議是「請大會將公所重提之建築工地臨時稅納入本次會期討論」為由反擊，不願讓「建築工地臨時稅」進入實質討論，擺明了拒審「建築工地臨時稅」一案。

鄭淑分表示，代表會以「目前公所財政充盈」為由，刪除建築工地臨時稅，但她身為主政者，必須未雨綢繆，以太保市的長遠財政著想！鄭市長說，公所與主張支持繼續課稅的吳宏哲、蔡聰敏、朱聰麟、葉千田、周玉岸等代表，已竭盡全力捍衛全民稅收，甚至吳宏哲代表也提臨時動議，拚搏到最後一刻。無奈代表會以諸多理由「阻礙議案進入審查程序」，欲等到建築工地臨時稅時效到期（113年2月28日）自行廢止。

鄭市長強調，無論是去年11月定期會上，林淑勉代表發言主張停止課徵建築工地臨時稅，或是今日臨時會上「拖延審查程序」，致使建築工地臨時稅到期廢止，最後結果都是全民稅收的損失！