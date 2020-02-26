太保市公所新行政大樓斥資1.38億　預計111年3月底完工

▲太保市公所行政大樓新建工程。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

原太保市公所辦公廳舍完工於民國66年興設完成，屋齡已逾43年，歷經921地震的衝擊，經建築師公會結構安全鑑定判定為危險建築物，為改善公所建物結構安全及房屋老化問題，太保市公所積極規劃興建太保市行政大樓，也獲得中央「前瞻基礎建設之城鄉建設計畫」補助。太保市公所新行政大樓將斥資1億3800萬元興建，預計111年3月底完工，將提供居民更好的服務品質。

太保市公所表示，公所是第一線服務民眾的公部門，直接對其生活提供服務，也是政府政策的執行者。為了提供居民更簡便、嶄新、舒適的公共服務品質，107年7月向內政部提出申請重建補助案，同年10月核定補助(原則8,000萬元)，並於108年7月獲得內政部核定補助7,895萬4,000元，在加上公所自籌經費，預計投入1億3800萬元興建新的廳舍。

翁章梁表示，公所是第一線接觸民眾的公部門，許多補助都是由公所向上申請的。此外，全台有許多鄉鎮公所也都有老舊問題，能爭取到內政部補助經費實屬不易，期盼新建的行政大樓能夠帶動周邊居住、交通、以及經濟的發展，未來太保市發展指日可待。

立委蔡易餘也指出，未來的太保將有兩顆引擎啟動，東太保將會有新的貨物轉運中心區，而西太保高鐵特區即將有新的市地重劃，包括周邊高鐵特區、故宮南院、長庚醫療等，加上水牛公園及周邊環境打造成為觀光休閒驛站，將會成為在地居民新的生活圈，地方繁榮發展可期。

市長黃榮利說，新建的行政大樓他徵詢公所員工意見，讓長期在公所辦公的公務人員決定是否新建，他也感謝內政部的補助，讓太保市民未來能夠擁有更好的辦公品質。

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