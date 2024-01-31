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佛光山西來寺住持慧東法師 應允優先獎學金

▲洛杉磯郡郡長歡迎泰雅學堂。（圖／泰雅學堂提供）

▲洛杉磯郡郡長歡迎泰雅學堂。（圖／泰雅學堂提供）

新竹振道記者李朝煌、周彥騰／美國洛杉磯採訪報導

泰雅學堂師生訪問團，要離開住了三天的洛杉磯西來寺，住持慧東法師特來接見致意，學堂的師生也精心準備了三好歌回應，現場氣氛愉快歡樂，特別釋出提供泰雅學堂學生獎學金名額的訊息，隨後前往洛杉磯郡辦公處，拜會洛杉磯郡長，特別安排洛杉磯地區的原住民與會交流。最後則是到羅省中華會館，並特別安排團隊向國父孫中山先生銅像獻花致意！

西來寺住持慧東法師特來接見致意，學堂的師生也精心準備了三好歌回應，現場氣氛愉快歡樂，慧東法師同時也是美國西來學校校長，觀察了3天學堂小朋友的作息甚為歡喜，特別釋出提供泰雅學堂學生獎學金名額的訊息，邀請泰雅小朋友有機會再度光臨。

隨後前往洛杉磯郡辦公處，拜會洛杉磯郡長，副執行長嚴志豪特別安排洛杉磯地區原住民與會交流

首先由徐榮春校長領唱泰雅古調，以及泰雅歌曲的表演，發現原民語中部份意思想通，大家以歌會友交流熱絡。

洛杉磯郡為美國人口最多的郡，人口比美國42個獨立州還多，郡治洛杉磯市是加州最大城市，也是全美國第二大城（僅次於紐約市）。

接著馬不停蹄的前往羅省中華會館，這裡是僅存少數堅持中華民國的華人社團，成立超過135年，對來自台灣的原住民朋友青睞有加，叮囑傳承中華文化堅持傳統價值，並特別安排團隊向國父孫中山先生銅像獻花致意！

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